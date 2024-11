Proerd encerra ano de 2024 com a formatura de 685 estudantes da rede municipal de ensino

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar está formando a segunda turma de 2024, totalizando 685 estudantes do 5º ano do ensino fundamental de 11 escolas municipais, com o objetivo de mantê-lo longe das drogas. A formatura de todas as turmas será realizada no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo. O programa existe no município desde 1998 e tem parceria da Secretaria Municipal da Educação.

A formatura da segunda turma de 2024 do Proerd começou na noite desta segunda-feira, 4 de novembro, quando 136 alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) João Bueno Junior; Profª Rita de Cássia Gomes da Silva Cola; Profª Marina Ap. Rogério Paschoalotti receberam o diploma.

O evento contou a presença dos instrutores do Proerd, PM Carlos Eduardo dos Santos Gonçalves e PM Fernando Donizete da Silva, além do Tenente-Coronel Antônio Roberto Catossi Jr. (26º Batalhão da Polícia Militar BPM/I), Capitão Luís Gustavo Tuckumantel e do prefeito em exercício, Major Marcos Tuckumantel.

Na manhã desta terça-feira, 5 de novembro, o evento foi realizado para 192 crianças da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cleonice Ap. da Cruz Kilburn Thiele (75 estudantes) e das Escolas Municipais de Ensino Básico (Emebs) Profº Ubirajara Ramos (102) e Coronel Joaquim Leite de Sousa (15).

E hoje à noite a partir das 19h, outros 195 estudantes irão participar da formatura do Proerd, sendo 44 estudantes da Emef Profª Maria Diva Franco de Oliveira, 84 da Emef Adirce Cenedeze Caveanha e 67 da Emef Maria Júlia Bueno. Durante a solenidade de formatura, os estudantes fazem o juramento do Proerd, em que prometem, perante os instrutores e os pais, a ficarem longe das drogas e da violência. As crianças com as melhores redações recebem medalhas e certificados de conclusão do programa.

Demais

Os últimos 162 participantes do programa irão receber a diplomação na próxima semana. Na segunda-feira, 11 de novembro, serão 85 estudantes da Emef Profª Iná Aparecida de Oliveira Marconi. E, na terça-feira, 12 de novembro, será a vez de 77 crianças da Emef Profº Antônio Carnevale Filho. Nestes dois dias de formatura, estudantes de escolas particulares de Mogi Guaçu também irão receber seus diplomas do Proerd 2024.