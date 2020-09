Professora de Direito e Ciências Forenses da Unifeob é convidada da TV Justiça

A docente Danielle Cassucci falou sobre as eleições americanas no programa Direito Sem Fronteiras

O time de especialistas da Unifeob é constantemente requisitado para explicar e expor opiniões sobre os mais diversos assuntos na mídia: economia, saúde, negócios, agronomia, entre outros. Na próxima quarta-feira (23), às 11h30, a docente Danielle Cassucci, especialista em Direito Processual e professora dos cursos de Direito e Pós-Graduação em Ciências Forenses, é convidada do programa Direito Sem Fronteiras, da TV Justiça, para conversar sobre as eleições americanas ao lado do pós-doutor em Direito Internacional, Dr. Douglas de Castro.

Assista à estreia do programa “Direito sem Fronteiras – Eleições presidenciais norte-americanas” no canal oficial da TV Justiça

Há sete anos na Unifeob, Danielle garante que a experiência foi muito positiva, embora desafiadora. “Foi diferente. Já havia participado das Semanas Jurídicas, mas nunca de um programa de TV. O convite me foi passado por nosso coordenador, Dr. Cyro Sanseverino”, conta. Ela ressalta a seriedade durante todo o processo. “O programa não tem cortes e a câmera e o microfone devem ficar abertos o tempo todo. No final, nossa participação foi bem elogiada.”

Eleições americanas

Programadas para o dia 3 de novembro, as eleições americanas foram o tema em pauta: como é o sistema e sua manutenção; desafios na pandemia; novidades diante do cenário atual; riscos em razão do coronavírus; fake news; suspensão de postagens em redes sociais; invasão de hackers; entre outros tópicos. “Minhas considerações e comentários foram feitos no sentido de balancear pontos positivos e negativos de cada questionamento abordado, tudo com base em estudos e pesquisas feitas”, relata Danielle. “Não emiti opinião sobre um ou outro candidato”.

Ela destaca o prazer de dividir o programa com o Dr. Douglas de Castro. “Foi uma honra para mim, pois já utilizei artigos escritos por ele com os estudantes da graduação na Unifeob”, afirma. A participação já gerou novas oportunidades. “Recebi um convite do Dr. Douglas para fazer parte de um grupo de pesquisa da Ambra University, no Canadá, e já integro grupos internacionais conduzidos por ele”, acrescenta.

TV Justiça

Com sede no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, a TV Justiça tem como foco preencher lacunas deixadas por emissoras comerciais em relação a notícias sobre questões judiciárias, a fim de possibilitar que o público acompanhe o dia a dia do Poder Judiciário, suas principais decisões e se conscientize sobre seus direitos e deveres. Foi a primeira emissora a transmitir ao vivo os julgamentos do Plenário da Suprema Corte brasileira.

O programa Direito Sem Fronteiras é um espaço exclusivo para o direito internacional e comparado e a diplomacia judicial e debate temas de grande repercussão. É transmitido na televisão às quartas (11h30 e 19h); quintas (11h e 19h30), sextas (6h), sábados (10h30 e 21h), domingos (16h e 20h) e segundas (18h). No canal oficial do YouTube é possível assistir a todas as edições.