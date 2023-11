Professores de Linguagens e Ciências Humanas preveem temas das segundas fases

As provas da Unicamp, Unesp e USP são dissertativas e exigemdo aluno grande habilidade em gramática e interpretação

Para quem é vestibulando e passou para a segunda fase de alguma das três principais universidades públicas do estado de São Paulo, Unicamp, Unesp e USP, o ano ainda não acabou e os dias de provas estão chegando! Confira a agenda de dezembro:

● 03 e 04 – Unicamp

● 10 e 11 – Unesp

● 17 e 18 – USP

Com o auxílio dos professores, tanto do Ensino Médio quanto do Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante, fizemos uma lista dos possíveis conteúdos que devem ser cobrados nas provas de

Linguagens (Gramática, Interpretação de Texto, Literatura e Inglês) e Ciências Humanas (Geografia, História e Humanidades).

“É fundamental lembrar que são previsões, embora nossos anos de atuação com vestibulares nos credencia e nos proporciona grande experiência sobre essa temática”, explicou Wander Azanha,

diretor pedagógico do Curso Pré-Vestibular Oficina do Estudante. Ele alertou, também, que interpretação, textos coesos e coerentes são essenciais para respostas bem elaboradas nas questões dissertativas. Gramática e Interpretação de Texto Segundo a professora Liliane Negrão, na Unicamp, devem cair: identificação de valores intencionais do autor subjacentes ao texto; análise sintática e morfológica atreladas ao sentido e figuras de linguagem. Já na Unesp, pronomes relativos: função sintática e coesão; e também, análise sintática. “Na prova da Fuvest, classificação morfológica dentro de contexto, verbo e análise sintática devem ser os principais assuntos”, finalizou.

Humanidades

Silvio Sawaya explicou que a Fuvest não costuma cobrar Sociologia e Filosofia na segunda fase, mas alerta para a possibilidade de questões interdisciplinares, principalmente, com outras disciplinas

de Ciências Humanas. Na Unicamp, poderemos encontrar temáticas, como: cidadania, movimentos sociais, questões raciais, interseccionalidade, diversidade cultural, filosofia política clássica e

Iluminismo. “A Unesp realiza muitas comparações entre textos e costuma ter questões sobre Karl Marx, Teoria Crítica (Escola de Frankfurt), Iluminismo, Filosofia Política Moderna e a debater religião x ciência”, pontuou o professor de Humanidades.

Literatura

“Na Unicamp, podem ser cobradas questões de obras já consagradas da lista, como “Seminário dos ratos”, de Lygia Fagundes Telles, e “O Ateneu”, de Raul Pompeia, e as obras novas que não apareceram na primeira fase, por exemplo, canções de Cartola e “Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carroll”, explicou o professor André Barbosa, de Literatura. Já na Fuvest, deve ter presença de obras conhecidas que não apareceram na primeira fase, como “Quincas Borba”, de Machado de Assis, “Angústia”, de Graciliano Ramos, e “Romanceiro da Inconfidência”, de Cecília Meireles e os alunos devem focar também em obras novas na lista que já mereceram destaque na primeira fase, como os contos de “Nós matamos o cão tinhoso!”, de Luís Bernardo Honwana. Na Unesp, não há lista de leituras obrigatórias, portanto, a atenção especial deve ser dada aos gêneros curtos, como poesia lírica, conto e crônica.

História

Análise de imagens, trechos de páginas da internet, jornais, poemas, letras de músicas e charges são presenças quase certas nos vestibulares, além, é claro, de documentos históricos e historiografia, de acordo com o professor Marcus Vinícius de Morais são formas recorrentes de aparecer as questões da sua disciplina. “Nas minhas projeções, a Unicamp pode colocar alguma questão sobre América Espanhola; a Unesp talvez aborde a Era Vargas e a Ditadura Militar; já a Fuvest deve pedir algo a respeito da História dos EUA e da Guerra Fria”. O professor ainda dá aos vestibulandos: o mundo plural, e em constante diálogo com o o presente, também marcará sua presença: indígenas, africanos, mulheres, periferia, operários, movimento LGBTQIA+.

Inglês

“As provas da Unicamp e da Unesp, tradicionalmente, relacionam as questões de língua estrangeira com Ciências Humanas, por exemplo, história do movimento negro norte americano e feminismo.”

explicou o professor Márcio Pantoja e reiterou que Ciências da Natureza também podem estar nas questões de inglês com assuntos aquecimento global e a preservação da Amazônia.

Geografia

Alguns temas podem ser ser cobrados nos três vestibulares:

– Urbanização: tudo relacionado a esse tema. Principalmente, em países emergentes, que se deu de forma desordenada e gerou consequências como congestionamento, enchentes, problemas de

moradia, deslizamentos, etc.

– População Mundial: o fato de ela estar em transição demográfica, se encaminhando para a estabilidade e a tendência de envelhecimento populacional em cada país, além de cobrar as

consequências disso no sistema de previdência e na saúde.

– Agropecuária: tanto para identificar circuitos agrícolas brasileiros quanto para falar sobre problemas ambientais ligados à agricultura, como conflitos de terra e, também, porque o agronegócio tem um

peso muito forte, economicamente, para o Brasil.

“Indígenas, parques nacionais, reservas ambientais e extrativistas, atividades de mineração e, também, outras atividades econômicas que tenham algum impacto na região, desmatamento e fronteira agrícola podem ser questionados nas três provas”, explicou o professor, Daniel Simões.

Dicas de Geografia:

– A Fuvest “tem um carinho” muito grande por temas que envolvem problemas urbanos;

– Já a Unesp deve ter a maior carga de questões envolvendo geopolítica;

– E a Unicamp costuma abordar Amazônia, relevo brasileiro e, também, clima.

