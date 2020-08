PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS SERÃO TESTADOS PARA COVID-19

A Secretaria de Saúde está finalizando um plano de execução da testagem de profissionais de diferentes áreas do Município para Covid-19, dentro de um convênio estabelecido entre a Secretaria de Saúde, Instituto Butantã e Hilab, empresa que disponibilizou testes através de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde.

São 4.128 testes rápidos que serão aplicados durante 60 dias em profissionais da saúde, inclusive do setor privado, em guardas civis municipais, policiais militares, policiais civis, bombeiros, funcionários do SAMU, coletores de lixo, coveiros, detentas da penitenciária feminina e funcionários da unidade prisional.

A Secretaria de Saúde apresentará um projeto de realização destes exames, possivelmente em um ponto de fácil acesso aos profissionais da segurança e também para os coletores de lixo. Mogi Guaçu está entre 58 municípios do Estado que receberam os testes.

O foco da testagem são os assintomáticos. Após a realização do exame, o resultado será disponibilizado por SMS ou e-mail. Se o resultado for positivo, todas as recomendações e orientações serão repassadas imediatamente à pessoa testada.