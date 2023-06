Programa de bolsas para o esporte de formação terá R$ 537 mil no primeiro ano

ProBEM dará apoio financeiro para o atletismo de base em Campinas, incentivando a formação de novos atletas

O Prefeito Dário Saadi sancionou nesta quarta-feira, 21 de junho, a Lei do Programa Bolsa Esporte Municipal (ProBEM) de Campinas que vai apoiar financeiramente atletas, paratletas, técnicos e guias paradesportivos, ligados ao Esporte de Formação. A bolsas variam de R$ 627,00 a R$ 2.508,00 a atenderão esportistas de até 19 anos.

O Bolsa Esporte Municipal contará com recursos financeiros repassados pelo Fundo de Apoio ao Desporto Amador (Fada), sendo que neste primeiro ano, no total, serão de R$ 537.636,00, tendo como referência 120 mil Unidades Fiscais de Campinas (UFICs), de acordo com a Lei. Caso o orçamento permita, o valor poderá ser corrigido no futuro.

A cerimônia de assinatura da Lei foi realizada na Sala Azul do Paço Municipal, com a presença maciça da comunidade esportiva e paradesportiva do Município, em apoio a iniciativa que deve trazer benefícios significativos para toda a população. O prefeito Dário Saadi pontuou: “É um passo importante para o desenvolvimento dos nossos jovens, com o esporte sendo instrumento para uma vida melhor, com saúde”. “O programa é abrangente e não limita recursos, podendo ser ampliado nos anos seguintes”, adiantou.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, destacou o empenho de todos na elaboração do ProBEM e como vai contribuir para o crescimento do Esporte em Campinas. “A ideia constava no plano de governo do prefeito Dário. Houve um envolvimento de todos da secretaria e conseguimos construir um projeto pensando em favorecer a formação. Seguramente, vai contribuir muito para o esporte da cidade”, projeta Vanin.

O prefeito Dário, que já foi secretário de Esportes e Lazer da cidade, ponderou que “as dificuldades no esporte são imensas”. “Não é fácil chegar ao alto rendimento. É preciso muito esforço, dedicação. E o Bolsa Esporte vai atuar diretamente na formação, mesmo não sendo um valor alto, vai ser importante neste momento inicial”, afirmou.

O ProBEM

O Programa Bolsa Esporte Municipal (ProBEM) foi elaborado por servidores Públicos da Secretaria de Esportes e Lazer, com o objetivo de priorizar a formação de atletas, paratletas e guia paradesportivos, além de proporcionar melhores condições para os técnicos que atuam diretamente no segmento.

Para solicitar a bolsa, atleta, paratleta, técnico ou guia paradesportivo precisa necessariamente estar vinculado a alguma Organização Social Civil (OSC) ou entidade de Administração Esportiva. Por ser direcionado ao Esporte de Formação, o programa atenderá atletas de até 19 anos, sendo que no paradesporto não há limitação de idade.

A Lei do Programa Bolsa Esporte Municipal (ProBEM) será regulamentada em até 60 dias.

Conselho gestor

Os atletas e técnicos que receberem a bolsa representarão o Município nos Jogos Abertos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e Jogos da Juventude, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro. O programa será gerido por um conselho de administração formado por sete membros nomeados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O presidente será o secretário Fernando Vanin.

Crédito: Fernanda Sunega

Estiveram presentes na cerimônia de assinatura do Programa Bolsa Esportes Municipal, além do prefeito Dário Saadi e do secretário Fernando Vanin, o secretário de Comunicação Luiz Guilherme Fabrini, os vereadores Paulo Haddad e Luiz Carlos Rossini, representando a Câmara Municipal. Ketly e Kesley Teodoro, representaram os paratletas, Thifani Marinho, os atletas. Também prestigiaram o evento, Carla Costa, ex-jogadora de basquete e atual dirigente da Unimed Campinas Basquete, ao lado de outros atletas, autoridades e representantes da Imprensa.