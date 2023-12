PROGRAMAÇÃO DE NATAL COMEÇA NESTA SEXTA-FEIRA EM JAGUARIÚNA

Foto: Celso Lauro

Jaguariúna abre sua programação de Natal nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro, com a chegada do Papai Noel, às 19h30, na estação do Centro Cultural.

Como já é tradição na cidade, o bom velhinho chegará na Maria Fumaça e contará com a presença de personagens e com a Banda do Papai Noel. O evento é aberto à população e totalmente gratuito.

A programação, preparada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, vai agradar a todas as idades e promete encantar a população.

No sábado, dia 2 de dezembro, no Teatro Municipal Dona Zenaide, haverá apresentação da Companhia de Dança da Escola das Artes, com as professoras Taisa e Adrian. O evento acontecerá em dois horários: às 15h e às 19h30.

No domingo, dia 3, também no Teatro Municipal, haverá apresentação do musical “Annie”, da Escola das Artes, às 14h, 16h30 e 19h45. No mesmo dia, no Boulevard do Centro Cultural, às 19h30, haverá apresentação de dança do ventre, também da Escola das Artes, com a professora Alessandra Esch.