Projeto A Arte de Bordar desembarca em Mogi Guaçu com formação gratuita para 100 mulheres

Fernanda Nadal, artista renomada no Brasil e no exterior, ministrará cursos de bordado em pedraria nos períodos manhã e tarde. As inscrições começam dia 27 de maio e podem ser feitas de forma online

É tempo de bordar. Mulheres a partir de 16 anos podem adquirir um novo ofício, o de bordadeira. O projeto A Arte de Bordar pelo Brasil – edição 01, ocorre pela primeira vez em Mogi Guaçu, no Centro Cultural Municipal José Fantinato de Mogi Guaçu/SP. As inscrições iniciam em 27 de maio e vão até 27 de junho, e podem ser feitas de forma online.

Serão disponibilizadas 100 vagas, sendo 50 no período da manhã e 50 no período da tarde, dando prioridade a mulheres que estejam desempregadas. No total serão 25 horas de curso profissionalizante de formação de bordado em pedraria, ministrado pela artista Fernanda Nadal, referência nesse segmento no Brasil e exterior. As aulas ocorrem de 1 a 5 de julho, com encontros das 7h30 às 12h30 para a turma da manhã e das 13h30 às 18h30 para a turma da tarde. Para participar não é necessário ter experiência na área.

No dia 6 de julho, encerramento do projeto, haverá uma exposição com o resultado dos trabalhos das alunas, aberta a toda comunidade. O evento inicia às 14h, no próprio Centro Cultural.

As integrantes vão receber um kit de bordado, composto por tecido, agulha, fio e pedrarias, para que possam utilizar tanto durante a realização das atividades, quanto para iniciar a criação das suas primeiras peças após a qualificação.

Além disso, recebem cartilha com o passo a passo da arte de bordar, para consulta durante e posteriormente às aulas. Entre as temáticas desenvolvidas nas formações, estão o aprendizado de dezesseis pontos de bordado em pedraria e formas de arremate.

Fernanda Nadal pretende trazer a oportunidade de mulheres terem suas vidas transformadas a partir da arte do bordado e da geração de economia e renda. A artista atua com grandes marcas do mundo da moda e ministrou cursos e oficinas presenciais e online, além do Brasil, em países como Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, Paraguai, Inglaterra, Suécia, Austrália e Portugal. “É uma alegria oferecer o curso para 100 mulheres de Mogi Guaçu e das cidades do entorno. Já passamos por outras cidades de São Paulo e Brasil, e percebemos o impacto que o curso pode trazer para a vida de muitas mulheres, ajudando-as a reescreverem suas histórias, a partir das linhas e agulhas. A sustentabilidade é o principal pilar da moda e técnicas de bordado são grandes aliadas nas transformações e na reutilização de muitas peças”, destaca. O projeto conta também com palestras sobre o mercado de trabalho e a sustentabilidade no mundo da moda, que acontecem durante os horários de formação.

O projeto A Arte de Bordar pelo Brasil – edição 01, Pronac 230655, é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/91) – Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil: União e Reconstrução, e conta com o patrocínio da empresa MAHLE.

“Na MAHLE, estamos comprometidos em promover iniciativas que capacitam e inspiram comunidades. É com grande satisfação que apoiamos o projeto, que oferece oficinas de bordado em pedrarias para mulheres, e que além de desenvolver técnicas também promovem a autoconfiança. Estamos honrados em fazer parte desse projeto que não apenas empodera mulheres, mas também as capacitam para o mercado de trabalho”, afirma Leonardo Santos, Gerente de Recursos Humanos da patrocinadora.

Plataforma digital que une oferta e demanda de mão de obra com bordado

O projeto contará com a criação de uma rede online de conexão entre as mulheres beneficiadas pela formação com pessoas e instituições que demandam pelo trabalho com bordado em pedraria. Uma plataforma digital, onde as participantes poderão estar cadastradas e expondo seus trabalhos, e disponíveis para a conexão com quem busca um perfil de mão de obra correspondente ao que essas mulheres foram capacitadas pelo projeto.

Registro audiovisual

O projeto prevê também a criação de um documentário, em média-metragem, que abordará a história do bordado no Brasil, apresentando sua técnica e sua poética sob a ótica da tradição e de suas relações com o que se entende por feminino. Para isso, serão registrados imagens e relatos das mulheres beneficiadas pelos cursos, bem como da própria artista Fernanda Nadal. O documentário será finalizado com três recursos de acessibilidade diferentes: audiodescrição, legendagem descritiva e janela em Libras.

Quem é Fernanda Nadal e por onde tem passado seus projetos?

A artista Fernanda Nadal, do Atelier & Escola Fernanda Nadal atua desde 2004 no segmento, criando e ensinando a arte de bordar em pedraria, por meio de projetos criativos que envolvem o universo da arte visual.

Já formou alunas em todo o Brasil, além de realizar formações presenciais e online em nove países como Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, Paraguai, Inglaterra, Suécia, Austrália e Portugal com wokshops e cursos.

Fernanda é idealizadora e professora do projeto social Bordado com Amor, e criadora do Clube de Bordado em Pedraria FN, primeiro clube de assinatura nesta área na América Latina.

Em 2019, em Ponta Grossa/PR, formou mais de 30 mulheres, muitas delas foram inseridas no mercado de trabalho em menos de 60 dias, após o curso.

Em 2021, foi convidada para participar da Exposição “A Arte da Moda”, ao lado de nomes com Dior e Chanel, no Farol Santander, em São Paulo.

Entre 2022 e 2023, motivada pelo resultado que obteve em 2019, Fernanda decidiu inserir a proposta na Lei Federal de Incentivo à Cultura, e desde então, já capacitou 283 mulheres através do curso de bordado em pedraria, nas cidades de Montenegro/RS, João Monlevade/MG, Campinas/SP e Indaiatuba/SP, possibilitando assim que se qualificassem para o mercado de trabalho local.

Serviço: A Arte de Bordar pelo Brasil, em Mogi Guaçu, com a artista Fernanda Nadal

Inscrições: de 27 de maio e vão até 27 de junho

Data do curso: de 1 a 6 de julho

Carga horária: 25 horas em 5 dias de curso e Mostra Final dos Trabalhos para a Comunidade

Como se inscrever: Através do link https://forms.gle/9Gb3uD6buUZAnwHG6

Vagas: 100 vagas, sendo 50 no período da manhã e 50 no período da tarde. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, dando preferência a mulheres desempregadas e mulheres a partir 16 anos.