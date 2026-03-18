Projeto de Artesanato de Mogi Mirim ganha foco em criatividade em novo ciclo com apoio do Sebrae-SP

Iniciativa é da Associação Comercial e Industrial e visa fortalecer negócios da economia criativa no município

O Projeto de Artesanato de Mogi Mirim inicia uma nova fase com uma programação estruturada voltada ao fortalecimento dos profissionais da economia criativa, reunindo ações de capacitação e desenvolvimento empreendedor. A iniciativa propõe estimular a construção de negócios mais sustentáveis, autênticos e competitivos no setor artesanal e é conduzida pela Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), com parceria do Sebrae-SP, além do apoio da Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do secretário municipal de Cultura, Luiz Henrique Dalbo, e do Sincomércio Mogi Mirim.

Dando início à programação, no dia 23 de março será realizada a palestra “Autoconhecimento e Propósito”, que propõe uma reflexão sobre trajetória, identidade e posicionamento no mercado. A atividade busca incentivar os participantes a compreenderem o valor de suas histórias e a importância do propósito na construção de negócios mais consistentes.

Na sequência, no dia 24 de março, ocorre a palestra “Storytelling: contando a sua história”, que abordará estratégias para transformar a narrativa do fazer artesanal em diferencial competitivo, agregando valor aos produtos e fortalecendo a conexão com o público.

Encerrando a agenda, no dia 25 de março, será realizada a palestra “Como estimular e exercitar sua criatividade”, com foco em técnicas e práticas voltadas à ampliação de repertório, geração de ideias e fortalecimento do processo criativo.

Com participação gratuita, os encontros serão realizados na Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) e devem reunir artesãos, produtores e interessados em transformar habilidades manuais em oportunidades de negócio.

Mais do que uma programação pontual, a iniciativa marca o início de um novo ciclo do projeto, com a proposta de impulsionar o artesanato local como vetor de geração de renda, valorização cultural e inovação, contribuindo para o fortalecimento da economia criativa no município.

De acordo com a consultora de negócios do Sebrae-SP Luciani Matielo, responsável pela aplicação do projeto, a proposta está centrada no desenvolvimento integral dos participantes. “Este novo ciclo foi estruturado para apoiar o artesão em toda a sua jornada empreendedora, desde o autoconhecimento até o posicionamento no mercado. Ao fortalecer a identidade e estimular a criatividade, contribuímos para a construção de negócios mais competitivos, com propósito e valor agregado”, afirma.

Para o gerente regional do Sebrae-SP Marcos Kremer, a iniciativa reforça o papel estratégico da economia criativa no desenvolvimento regional. “O artesanato é uma expressão relevante da cultura local e uma importante fonte de geração de renda. Ao apoiar ações como esta, o Sebrae contribui para ampliar as oportunidades de mercado, estimular a inovação e fortalecer o ambiente de negócios na região”, destaca.

“Este projeto tem o propósito de transformar, gradualmente, a identidade do artesanato em Mogi Mirim. Na primeira etapa, realizada no ano passado, trabalhamos a construção de uma identidade local, em que cada artesão desenvolveu peças representativas da cidade, o que resultou em uma expressiva demanda de vendas. Isso demonstra que, ao estimular a criação de produtos cada vez mais atrativos e conectados à essência do município, avançamos de forma consistente. A proposta, agora, é dar continuidade a esse trabalho, ampliando sua abrangência e valorizando talentos que ainda não têm visibilidade, integrando-os a esse movimento coletivo de fortalecimento do artesanato local”, diz o presidente da Acimm, Nelson Theodoro Junior.

Serviço

Local: ACIMM – Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) – Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 1.201, Nova Mogi

23/03 – Autoconhecimento e Propósito (18h30 às 22h30)

24/03 – Storytelling: contando a sua história (18h30 às 22h30)

25/03 – Como estimular e exercitar sua criatividade (19h às 21h)

Participação gratuita

Inscrições: Projeto de Artesanato de Mogi Mirim

Sobre o Sebrae-SP

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Tem atuação com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.

O Escritório Regional do Sebrae-SP em São João da Boa Vista atende 20 municípios (Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antonio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul) e está localizado à rua Presidente Franklin Roosevelt, 110 – Perpétuo Socorro, São João da Boa Vista (SP). Telefone: (19) 3638-1117 (WhatsApp). Saiba mais em www.sebrae.com.br.