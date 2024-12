Projeto de Extensão Universitária “Criança na Escola” Entrega Kits Escolares em Santo Antônio de Posse

Na Sede Projeto Criança Feliz – Associação Pró Vida, de Santo Antonio de Posse, foi realizada a entrega de 101 kits escolares, resultado do Projeto de Extensão Universitária “Criança na Escola”, conduzido por estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), campus Engenheiro Coelho.

Desenvolvido entre outubro e novembro de 2024, o projeto envolveu cerca de 40 alunos dos 6º e 8º semestres, sob a coordenação da Profa. Dra. Jéssica de Almeida Polito. A proposta surgiu do objetivo de unir a prática acadêmica ao impacto social, explorando o papel transformador da Arquitetura e Urbanismo no contexto comunitário.

O projeto iniciou com a ideia de estimular a criatividade e o aprendizado contínuo das crianças, resultando na produção de cadernos escolares e um caderno de atividades lúdico e interativo. Este material abordou conceitos básicos de arquitetura, histórias e personagens relevantes da profissão. Com a arrecadação de materiais escolares adicionais, foi possível montar kits completos para atender diferentes faixas etárias.

Durante a cerimônia de entrega, que ocorreu em parceria com o Projeto Criança Feliz da Associação Pró-Vida, cerca de 100 crianças receberam os kits, que serão úteis para o próximo ano letivo. A iniciativa reforçou a importância da educação, mostrando que pequenos atos de solidariedade podem inspirar sonhos e transformar realidades.

O Projeto de Extensão “Criança na Escola” demonstrou como o conhecimento acadêmico pode ser aplicado para gerar impacto social, promovendo uma experiência enriquecedora tanto para os estudantes quanto para as crianças beneficiadas.