Projeto Mãos que Ajudam faz doação de máscaras à população através da Prefeitura – Itapira

A Prefeitura recebeu no início da tarde de hoje a doação de 1.000 máscaras de tecido lavável do Projeto Mãos que Ajudam da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As peças foram recebidas pelo Prefeito Paganini do Bispo Paulo Sutto e foram distribuídas à população durante a ação educativa deste sábado.

Os mais de 150 mil voluntários do Projeto Nacional Mãos que Ajudam a Preservar Vidas estão produzindo e distribuindo 3 milhões de máscaras de tecido lavável em todo o Brasil. Apenas na região de Campinas são mais de 60 mil máscaras sendo distribuídas.