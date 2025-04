Prefeito Fernando Capato anuncia possível curso técnico de Agricultura em Holambra

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, anunciou nesta terça-feira (8) a possibilidade de implantação de um curso técnico de Agricultura na cidade a partir de 2026. A iniciativa foi tema de uma reunião com representantes do Centro Paula Souza – autarquia do Governo do Estado de São Paulo responsável pela administração das Escolas Técnicas Estaduais (ETECs).

Segundo divulgado pela Prefeitura, o encontro teve como objetivo alinhar os detalhes para a criação da formação técnica voltada ao setor agrícola, área de grande relevância para a economia e identidade de Holambra. A proposta surge como resposta à demanda crescente por profissionais qualificados e às exigências do mercado de trabalho, que busca mão de obra especializada para atuar com tecnologia e inovação no campo.

A medida reforça o compromisso do município com a educação técnica e com a formação de talentos locais, promovendo oportunidades para os jovens e fortalecendo o setor agrícola, que é uma das principais bases da economia holambrense.