Homem é preso por tráfico após perseguição e cerco da GCM em Santo Antônio de Posse

Suspeito foi flagrado pulando telhados com sacola de drogas e tentou se esconder em casa com portão aberto

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro São Judas Tadeu, em Santo Antônio de Posse (SP), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi realizada por equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio de outras viaturas, após uma perseguição que terminou dentro de uma residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe Bravo da GCM, com os agentes 3ª CL Cintra e 3ª CL Gallani, patrulhava a região próxima à creche Maria Carolina, quando avistou um homem pulando telhados com uma sacola nas mãos, em um endereço já conhecido como ponto de venda de entorpecentes. O suspeito tentou se esconder, deitando-se sobre o telhado, mas permaneceu visível à guarnição.

Um segundo indivíduo, ainda não identificado, conseguiu fugir antes da chegada do reforço policial. Com apoio das viaturas 017 e 020, compostas por inspetores e subinspetores da corporação, os agentes conseguiram interceptar o suspeito, que havia acessado uma casa com o portão aberto. No momento da abordagem, ele tentou destruir um aparelho celular.

Na sacola carregada pelo suspeito, identificado como W. ., foram encontrados diversos entorpecentes e anotações relacionadas à comercialização das drogas. O detido foi informado de seus direitos e conduzido ao Pronto-Socorro local para exame de corpo de delito, sendo posteriormente levado ao plantão policial de Jaguariúna.

O delegado de plantão determinou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas.

Materiais apreendidos:

14 porções de substância análoga à droga sintética “Dry”;

13 porções de maconha;

27 pedras de crack;

59 microtubos de cocaína;

1 aparelho celular;

1 folha com anotações do tráfico.