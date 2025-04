Holambra recebe nova ambulância por meio de emenda parlamentar do deputado Barros Munhoz

O município de Holambra acaba de receber uma nova ambulância totalmente equipada, adquirida por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil, destinada pelo deputado estadual Barros Munhoz. A entrega do veículo acontece em um momento simbólico: a marca de 100 dias da nova gestão do prefeito Fernando Capato à frente do Executivo Municipal.

O recurso, proveniente de emenda de 2024, foi utilizado para a compra de uma ambulância moderna, que logo estará à disposição da população para reforçar o atendimento na área da saúde, oferecendo mais segurança e agilidade no transporte de pacientes.

Durante o anúncio, o prefeito Fernando Capato agradeceu ao deputado Barros Munhoz pela parceria de longa data e relembrou que foi o parlamentar quem entregou a primeira ambulância à cidade antes mesmo da emancipação político-administrativa de Holambra, o Prefeito agradeceu em nome do vice-prefeito e de todos os holambrenses, .

A nova ambulância representa um importante reforço para a frota municipal e simboliza o compromisso da atual gestão com a melhoria dos serviços de saúde e com o bem-estar da população.