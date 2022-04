Projeto ‘Melhor Amigo’ realiza vacinação e castração de animais no sábado (23).

O projeto ‘Melhor Amigo’, da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Organização Não Governamental (ONG) Grupo de Apoio aos Animais de Rua de Itaquaquecetuba (GAARI), vai realizar uma campanha vacinação e de castração animal na cidade. A ação acontece no sábado (23), a partir das 8h, no barracão da feira livre, e foi viabilizada através de um pedido dos vereadores Izael Soares Mendes e Marlon Aparecido Pereira.

A vacinação antirrábica está disponível para todos os cães e gatos, basta o tutor do animal comparecer no local do evento. Já a castração animal, será realizada apenas para os animais que foram cadastrados previamente. Ao todo, serão realizadas 150 castrações, sendo 50 de cães e 100 de gatos. Desse total, 50% de machos e o restante de fêmeas. As cirurgias dos cães serão realizadas no período da manhã, entre as 8h e 10h. A partir das 12h30, os gatos serão operados.

A equipe da ONG é composta por 17 integrantes, entre veterinários e técnicos e já realizou mais de 45 mil cirurgias de castração. O grupo oferece todas as informações no pré-operatório, além de acompanhamento pós cirúrgico, através do whatsapp e ainda fornece todos os medicamentos que serão utilizados pelos animais após a cirurgia.