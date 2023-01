Projeto Retreta promove novo Quintal Cultural com lançamento de disco

O Projeto Retreta, da Corporação Musical 24 de Junho, sediará o lançamento do disco “50tão” de Ney Conceição – um dos mais conceituados baixistas do Brasil. O evento, com a apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, integra o programa “Quintal Cultural” do projeto nogueirense, e acontece no próximo dia 12 de janeiro, às 20h. O disco celebra os 50 anos de vida de Ney, com participações especiais de Marcelo Martins, Carlos Bala, Tiago Martins e Adaury Mothe. A apresentação exibirá autorais escritos e arranjados pelo artista.

O maestro Ricardo Michelino convida a população a participar de mais um evento de sucesso. “Estamos iniciando 2023 com muita música e de altíssima qualidade. Não fique de fora do primeir ‘Quintal Cultural’ do ano. Será uma apresentação maravilhosa. Aguardamos vocês”, reiterou.

A sede do Projeto Retreta está localizada entre as ruas Adhemar de Barros e São Sebastião, no Centro, próxima ao Centro Cultural Tom Jobim.

ENTRADA

O show não terá custos para o projeto – sendo um presente do artista para os nogueirenses, no entanto, será cobrada uma taxa de entrada de R$ 20 – cujos valores serão destinados ao fortalecimento do Retreta. Além disso, os convidados poderão reservar mesas, com taxa única de R$ 25 (para 4 pessoas). O ingresso pode ser adquirido via internet (https://www.sympla.com.br/ney-conceicao-e-convidados—quintal-cultural__1834943) ou no momento do evento.

No local, haverá barracas, onde serão comercializadas comidas e bebidas. Vale ressaltar que todo lucro será destinado ao Projeto Retreta.

NEY CONCEIÇÃO

Músico autodidata, arranjador e compositor, Ney Conceição iniciou sua carreira tocando com artistas como Nilson Chaves e Pinduca, além de participar como baixista em mais de 200 discos gravados na Amazônia.

Em 1996, mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de novos horizontes e em pouco tempo conheceu e começou a trabalhar com músicos como

Sebastião Tapajós e Robertinho Silva, com os quais tocou e gravou em diversos países.

Ney também tocou com Airto Moreira, Danilo Caymmi, Dominguinhos, Fátima Guedes, Gonzalo Rubalcaba, João Donato, João Nogueira, José Roberto Bertrami, Mauricio Heinhorn, Marcio Montarroyos, Naná Vasconcelos, Paulo Moura e Sivuca, entre outros. Com os músicos Nelson Faria e Kiko Freitas, formou o Nosso Trio e lançou o CD “Vento Bravo” e o DVD “Nosso Trio Ao Vivo”.

Entre 2003 e 2010, Ney tocou com o cantor e compositor João Bosco, e com ele gravou o CD “Malabaristas do Sinal Vermelho” e o DVD “Obrigado

Gente”. Em 2006, produzido pelo pianista Luiz Avellar, lançou seu primeiro disco solo, totalmente autoral, intitulado “Ney Conceição”.

Em 2008, comemorando vinte anos de carreira, lançou seu primeiro DVD solo “Com Vinte”, e lançou seu primeiro livro, “Toque Junto – Bossa

Nova”. Em 2010, lançou seu terceiro CD, “Swingado”, e, em 2012, lançou o quarto, “Alô, Alô Interior. Nos últimos anos, Ney vem se dedicando

à sua carreira solo e tem excursionado pelo Brasil e pelo exterior.

SERVIÇO

Quintal Cultural – Lançamento disco “50tão” de Ney Conceição

12 de janeiro, às 20h

Sede do Projeto Retreta

Aberto ao público

Ingresso via internet

(https://www.sympla.com.br/ney-conceicao-e-convidados—quintal-cultural__1834943)