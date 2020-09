Protocolo de medicamentos contra a Covid-19 de Mogi serve como base para documento regional da DRS de São João

A saúde não para de avançar em Mogi Mirim. Mais uma vez, as ações de combate à pandemia do coronavírus ganham destaque na cidade e também na região. O Protocolo de Manejo Clínico Assistencial e de Tratamento Farmacológico de casos leves e moderados da doença, instituído no município pela Secretaria de Saúde, será utilizado como documento norteador para a elaboração de protocolo de assistência da Covid-19 pelo Departamento Regional de Saúde (DRS) XIV de São João da Boa Vista. No documento estão previstos todos os medicamentos disponíveis atualmente no combate ao novo coronavírus.

Mogi Mirim faz parte da DRS de São João, ao lado de outras 19 cidades. A produção do documento contou com a participação dos médicos Denise Vanzella Bulgarelli Rito, Emilio Wacker Junior, João Paulo Grecco e da Coordenação Farmacêutica da Secretaria de Saúde, por meio da farmacêutica Juliana Nunes Garcia.

Reunindo 21 municípios e realizada em 18 de agosto, um encontro regional, por webconferência, serviu como ponto de partida para que a DRS de São João da Boa Vista solicitasse às secretarias municipais a apresentação de propostas para a formulação do documento, com base em informações técnicas e da ciência. O evento contou com a presença de membros do COE Regional, gestores municipais, farmacêuticos e médicos das unidades de Saúde.

Com os projetos em mãos e após análise criteriosa, a DRS XIV solicitou permissão para que o protocolo medicamentoso mogimiriano servisse como base para a elaboração do documento regional.

“Isso representa reconhecimento em âmbito regional e estadual da eficiência da assistência médica e farmacêutica aos pacientes com coronavírus em Mogi Mirim. Com a elaboração do nosso documento norteador, nos tornamos referência no tratamento dos casos leves e moderados de Covid-19. É motivo de muito orgulho”, exaltou o gerente administrativo da Secretaria de Saúde, Leonardo Ferreira da Cunha.