QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS II RECEBERÁ COBERTURA

A empresa Casa Verde Ambiental Ltda, de Guarulhos, venceu o pregão presencial pelo critério de menor preço para executar a cobertura da quadra poliesportiva da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”.

No valor de R$ 372.407,35, o contrato já foi assinado pelo diretor administrativo Márcio Antonio Ferreira e enviado para ser assinado pelo secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli Neto, representantes da empresa e o prefeito Walter Caveanha.

O prazo para a conclusão do serviço é de cinco meses contados da emissão da Ordem de Serviço pela SOV (Secretaria de Obras e Viação), que será expedida após a coleta de todas as assinaturas.

A quadra foi construída no segundo semestre do ano passado e é uma das obras de ampliação do Campus II da “Franco Montoro”, no Bairro Cachoeira de Cima, tanto em razão da implantação do curso de Medicina que começou este ano, como dos demais cursos.

É a segunda quadra do Município de Mogi Guaçu com dimensões para a prática de handebol. A primeira é a do Centro Esportivo “Juscelino Kubitschek de Oliveira”, o CRESC, na Vila São Carlos.

A diferença, além das dimensões maiores que as convencionais, é que a quadra poliesportiva da “Franco Montoro” servirá também como espaço multiuso para outras atividades, para o que, em outra etapa do projeto, contará com palco e camarim.