QUARTA ETAPA DA MITSUBISHI CUP ACONTECE EM ESTIVA GERBI – MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO NESTE SÁBADO (11)

“A Mitsubishi Cup tem como ideia central proporcionar aos pilotos, alguns finais de semana durante a temporada para se desafiarem e acelerarem em regiões com terrenos desafiadores. Além de ser um local onde é possível reunir os apaixonados pelo rally cross country e recuperar toda a energia para começar uma nova semana “, afirma Letícia Mesquita A. Oliveira, diretora de marketing da Mitsubishi Motors no Brasil.

“A Mitsubishi Cup tem como ideia central proporcionar aos pilotos, alguns finais de semana durante a temporada para se desafiarem e acelerarem em regiões com terrenos desafiadores. Além de ser um local onde é possível reunir os apaixonados pelo rally cross country e recuperar toda a energia para começar uma nova semana “, afirma Letícia Mesquita A. Oliveira, diretora de marketing da Mitsubishi Motors no Brasil.

A etapa de Estiva Gerbi, neste fim de semana, é a quarta de um total de sete etapas previstas para a temporada 2022 da Mitsubishi Cup. A temporada se encerra no dia 26 de novembro, em uma grande festa, no autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu.

A etapa de Estiva Gerbi, neste fim de semana, é a quarta de um total de sete etapas previstas para a temporada 2022 da Mitsubishi Cup. A temporada se encerra no dia 26 de novembro, em uma grande festa, no autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu.