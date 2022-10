Rede Básica de Saúde intensifica ações de prevenção durante o Outubro Rosa

Ao longo de todo o mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde do município desenvolverão ações alusivas ao Outubro Rosa com orientações sobre a prevenção do Câncer de Mama e Colo Uterino com a intensificação de coleta de Papanicolau agendamento de mamografia de rastreamento.

“Rotineiramente, as UBSs já atuam nessa prevenção. Contudo, nesse mês de outubro intensificaremos as atividades voltadas para esse público-alvo porque o assunto está mais em evidência”, destacou Deise Cega Fernandes, Diretora da Rede Básica de Saúde do Município.

A recomendação do Ministério da Saúde é que a mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas) seja feita em mulheres com idade entre 50 a 69 anos uma vez a cada dois anos com o intuito de identificar o câncer antes do surgimento de sintomas. O exame é feito no próprio município, em aparelho próprio da Secretaria Municipal de Saúde.

“Além disso, também é importante que as mulheres façam o autoexame de suas mamas sempre que se sentirem confortáveis para isso, seja no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano, valorizando a descoberta casual de pequenas alterações mamárias”, completou Deise.

Confira abaixo as atividades de cada unidade durante esse mês de outubro.

UBS Barão Ataliba Nogueira

– Intensificação na coleta de Papanicolau em horário estendido da unidade: toda quarta-feira até 20h00.

-Orientações sobre a importância da mamografia e agendamento na idade de rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

UBS Brás Cavenaghi

– Intensificação na coleta de Papanicolau em horário estendido da unidade: com agendamento prévio, nos dia 4 e 6 de outubro até 19h00.

-Orientações sobre a importância da mamografia e agendamento na idade de rastreamento preconizada pelo Ministério da Saúde.

UBS Central

– Intensificação na coleta de Papanicolau no horário de rotina da unidade. Livre demanda.

– Orientações sobre a importância da mamografia e agendamento na idade de rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

– Visita para orientações junto a moradores e profissionais do Lar São Vicente de Paulo.

– Atividade educativa na unidade com a presença da Associação Pétalas de Rosas no dia 18 de outubro às 13h00.

UBS Cubatão

– Intensificação na coleta de Papanicolau no horário de rotina da unidade.

– Orientações sobre a importância da mamografia e agendamento na idade de rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

– Roda de Conversa com a presença do médico, enfermeira e psicóloga da unidade para orientações e esclarecimentos: dia 27 de outubro às 8h30.

UBS Eleutério

– Intensificação na coleta de Papanicolau no horário de rotina da unidade.

– Orientações sobre a importância da mamografia e agendamento na idade de rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

– Roda de Conversa com a presença da ginecologista da unidade para orientações e esclarecimentos: dia 20 de outubro às 8h00.

UBS Figueiredo

– Intensificação na coleta de Papanicolau em horário estendido da unidade: dias 19 e 21 de outubro até 19h00.

– Orientações sobre a importância da mamografia e agendamento na idade de rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

– Rodas de Conversa com profissionais da unidade na sala de espera para atendimento médico.

UBS Flavio Zacchi

– Intensificação na coleta de Papanicolau no horário de rotina da unidade.

– Orientações sobre a importância da mamografia e agendamento na idade de rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

– Rodas de conversa com profissionais da unidade na sala de espera para atendimento médico.

UBS Istor Luppi

– Intensificação na coleta de Papanicolau em horário estendido da unidade: toda quinta-feira até 19h00.

– Orientações sobre a importância da mamografia e agendamento na idade de rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

– Rodas de conversa com profissionais da unidade na sala de espera para atendimento médico.

UBS Pé no Chão

– Intensificação na coleta de Papanicolau: toda segunda e sexta-feira no horário de rotina da unidade.

– Orientações sobre a importância da mamografia e agendamento na idade de rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

– Rodas de Conversa com profissionais da unidade toda terça e quinta-feira na sala de espera para atendimento.

UBS Ponte Nova

– Intensificação na coleta de Papanicolau no horário de rotina da unidade.

– Orientações sobre a importância da mamografia e agendamento na idade de rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

– Rodas de conversa com profissionais da unidade na sala de espera para atendimento médico.

UBS Prados

– Intensificação na coleta de Papanicolau no horário de rotina da unidade.

– Orientações sobre a importância da mamografia e agendamento na idade de rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

– Rodas de conversa com profissionais da unidade na sala de espera para atendimento médico.

UBS Vila Ilze

– Intensificação na coleta do Papanicolau em horário estendido da unidade: segunda e terça-feira até 19h00.

– Orientações sobre a importância da mamografia e agendamento na idade de rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

– Rodas de conversa com profissionais da unidade na sala de espera para atendimento médico.