ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA PARTICIPAM DE PEÇA TEATRAL SOBRE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Hoje e amanhã, dias 29 e 30 de maio, os alunos dos 3ºs e 5ºs anos da Rede Municipal de Educação de Jaguariúna têm a oportunidade de aprender, de forma lúdica e interativa, sobre segurança no trânsito. Eles assistem à peça teatral “Ir e Vir: Cidadão Vigilante”, da Companhia de Teatro Parafernália, uma iniciativa oferecida pela Renovias, concessionária responsável por rodovias na região, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, apresentada no Teatro Municipal Dona Zenaide.

A atividade faz parte de uma ação desenvolvida em todas as unidades escolares do município, que tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito desde a infância.

A peça traz, de maneira leve e divertida, situações do cotidiano que ensinam sobre os direitos e deveres de pedestres, ciclistas, motoristas e passageiros, reforçando a importância do respeito às leis de trânsito para garantir a segurança de todos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, ações como essa são fundamentais para complementar os conteúdos trabalhados em sala de aula, além de estimular a formação de cidadãos mais conscientes, preparados para atuar de forma responsável na sociedade.

A secretaria reforça que a parceria com empresas e instituições é essencial para ampliar as oportunidades educacionais, oferecendo experiências que fazem a diferença na vida dos alunos e de toda a comunidade.

Fotos: Thiago Carvalho