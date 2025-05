FESTA DOS METALÚRGICOS CELEBRA O DIA DO TRABALHADOR COM A PRESENÇA DE MILHARES DE ASSOCIADOS E FAMILIARES

A tradicional Festa dos Metalúrgicos da Região, realizada no domingo, 4 de maio, promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Jaguariúna e Região (SindMetal) em comemoração ao Dia do Trabalhador, reuniu milhares de trabalhadores no Amparo Athlético Club. Com um ambiente repleto de alegria e união, o evento marcou uma grande confraternização da categoria metalúrgica e seus familiares em um dia repleto de comida boa, com churrasco regado a bebidas, música, brinquedos e doces para a criançada e sorteio de prêmios para os associados no final, incluindo uma moto 0km. A festa também foi marcada pela inclusão, com a participação de uma intérprete de Libras e a presença de vários trabalhadores com deficiência auditiva.

Os diretores da entidade e o presidente do SindMetal, José Francisco Salvino – “Buiú”, destacaram que o evento não teve apenas o objetivo de celebrar mas marcou também um ato de luta, reflexão e de valorização dos direitos e conquistas da classe trabalhadora, reforçando ainda a mobilização em torno das pautas trabalhistas do momento atual, como a redução da jornada de trabalho sem redução de salário e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

“Parabéns e muito obrigado a todos que participaram, que são associados e que têm a consciência de que a luta se faz com a participação coletiva e a unidade de todos”, agradeceu Buiú.