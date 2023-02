Rede Mário Gatti abre inscrições para voluntários do Projeto Arteiras

A área de Humanização da Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar está com inscrições abertas para voluntários que desejam participar do Projeto Arteiras.

O projeto prevê a realização de oficinas de artesanato para acompanhantes e pacientes atendidos na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). As oficinas terão duração de 90 minutos e os voluntários deverão ter disponibilidade de duas horas, incluindo o curso e o tempo necessário para organizar a sala antes e depois da atividade.

O cronograma será feito de acordo com a disponibilidade do voluntário. A proposta, informa a coordenadora de Humanização, Lucimeire Martini, é despertar talentos, criar relacionamentos e descontrair na espera do atendimento. Para se inscrever os interessados deverão entrar em contato pelo telefone (19) 3772-5880.