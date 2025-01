Redução da Criminalidade: 26º BPM/I Comemora Avanços na Segurança da Região

O 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior (26º BPM/I) divulgou dados que apontam uma significativa redução nos índices de criminalidade entre os anos de 2023 e 2024. A área de atuação do batalhão, que compreende os municípios de Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Mogi Mirim, Holambra, Jaguariúna, Pedreira, Itapira e Santo Antônio de Posse, tem apresentado avanços notáveis no combate a crimes contra a vida e o patrimônio.

Destaques na Segurança Pública

Um dos principais marcos do trabalho realizado pelo 26º BPM/I é a ausência de registros de roubos a bancos há nove anos consecutivos. Este feito evidencia a eficiência das operações policiais no controle de crimes graves e no aumento da sensação de segurança entre os moradores da região.

A Polícia Militar atribui os resultados positivos às ações preventivas e à intensificação de operações. “Estamos no caminho certo”, afirma o boletim, ressaltando que as operações têm inibido delitos e promovido o bem-estar comunitário.

Reduções por Tipo de Crime

Os números apresentados no boletim refletem o impacto das ações do batalhão no combate ao crime. Confira as principais reduções percentuais nos indicadores de criminalidade:

Homicídio: queda de 37%

Latrocínio: redução de 67%

Roubo em geral: diminuição de 14%

Roubo de veículos: queda de 21%

Furto em geral: redução de 9%

Furto de veículos: queda de 7%

Compromisso com a Comunidade

A Polícia Militar reforça sua missão de proteger vidas, cumprir a lei, evitar o crime e preservar a ordem pública. “Estamos comprometidos em servir e proteger vidas, garantindo o aumento da sensação de segurança”, conclui o comunicado.

Com quase dois séculos de história, a Polícia Militar continua a se renovar, adotando estratégias que visam promover a paz e o bem-estar da população. O trabalho do 26º BPM/I é um exemplo de dedicação à missão de proteger e servir, com o lema: “Vamos todos juntos, ninguém fica para trás”.