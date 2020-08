Reforma da Quadra Poliesportiva “Wanderley Cavenaghi” é entregue

Foi oficialmente entregue nesta manhã, 14, a reforma da quadra poliesportiva “Wanderley Cavenaghi” situada no bairro Barão Ataliba Nogueira. A solenidade contou com a presença do Prefeito José Natalino Paganini, do deputado estadual Barros Munhoz, do Secretário de Esportes e Lazer Marcos Gasparino Schmidt, dos vereadores e de familiares do homenageado. O espaço é utilizado para treinos e jogos esportivos de diversas modalidades.

A obra contemplou a construção de uma cobertura e instalação de nova iluminação, além de pintura e alambrados novos.

O vereador Carlinho Sartori falou do orgulho pela homenagem. “É com alegria que eu agradeço esta justa homenagem feita ao meu primo Wanderley, uma pessoa do bem, que nasceu e viveu aqui, amigo de todos e sempre envolvido com este bairro. E inauguramos na presença dos meus tios Maria Aparecida Cavenghi e Ourides Cavenagh e da minha prima Alessandra Cavenghi esse espaço tão bonito e que vem de encontro com as necessidades da população”, falou.

Marcos Gasparino Schimidt, Secretário de Esportes e Lazer, agradeceu o apoio e parabenizou a equipe. “Parabéns para todos que trabalharam diariamente para a conclusão desse espaço dedicado ao esporte que será muito bem aproveitado”, disse.

O prefeito Paganini também celebrou a entrega de mais uma reforma. “Que orgulho dessa obra e principalmente dessa homenagem!”. E falou dos planos para o bairro. “Temos ainda muitas benfeitorias planejadas para o Barão” informou. O Deputado Barros Munhoz ressaltou a importância do trabalho dedicado ao bairro. “Nós temos o compromisso de fazer desse lugar um lugar maravilhoso. É uma felicidade ter o Prefeito Paganini como parceiro nessa empreitada e é assim que progredimos, sempre fazendo o melhor para o nosso município”, concluiu.

A empresa responsável pela obra foi a EMR Construtora e os recursos financeiros utilizados são do Finisa (Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).