Região de Campinas gerou mais de 10 mil empregos em maio

Estudo da Fundação Seade aponta que a Região de Campinas registrou a criação de 10.419 mil empregos formais no mês de maio, segundo dados do Caged. Os novos postos de trabalho se dividiram pelos seguintes setores: agricultura (2.736), construção (-851), serviços (4.740), indústria (2.773) e comércio (1.021).

No Estado de São Paulo o aumento do emprego formal foi de 0,4% no período, com a geração de 50.112 mil novos postos de trabalho. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, foram criadas 240.331 vagas no Estado, de acordo com o Caged.

Houve variação positiva na agricultura (3,4%), na construção (0,6%), nos serviços (0,4%) na indústria (0,2%) e no comércio (0,2%). Em números absolutos, estão assim distribuídos: agricultura, pecuária e pesca (11.161); indústria (4.375); construção (4.461); comércio (5.013); e serviços (25.102). Neste último, merecem destaque para as atividades administrativas e serviços complementares (10 mil), transporte, armazenagem e correio (3 mil) e saúde humana e serviços sociais (3 mil).

Confira aqui os dados completos da região e, também, os específicos dos municípios:



https://trabalho.seade.gov.br/