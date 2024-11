Regional do Secovi-SP em Campinas promove encontro com entidades e o prefeito reeleito Dário Saadi

Diretora da Regional do Secovi-SP em Campinas Kelma Camargo comentou sobre a importância do diálogo constante com o Poder Público para a resolução de iniciativas que fomentem o mercado imobiliário e o setor produtivo

A Regional do Secovi-SP em Campinas promoveu na última quarta-feira (6), um encontro com 11 entidades representativas de Campinas e o prefeito reeleito da cidade Dário Saadi. Além do Secovi-SP, participaram do encontro realizado no restaurante La Pallete, representantes da entidades: Avança Campinas, Asbea, Aelo, Grupo Pró-Urbe Campinas, Sindilojas Campinas, Campinas e Região Convention & Visitors Bureau , Sinduscon, Sebrae Campinas, Confra Business, Sescon e Habicamp.

O prefeito Dário Saadi comentou sobre os avanços e desafios do atual mandato e agradeceu a contribuição de todas as entidades para o fomento do setor produtivo da cidade. “Nos últimos quatro anos, tivemos um aumento na geração de empregos e alcançamos um número recorde de lançamentos de empreendimentos imobiliários. É claro que também enfrentamos muitos obstáculos e mudanças nas legislações para que a cidade avance cada vez mais. Por isso, estou de portas abertas para o diálogo sempre franco, com objetivo de promover o desenvolvimento da cidade”, afirmou o prefeito Dário Saadi.

No mês de agosto, foi realizado um encontro com os candidatos a prefeito de Campinas em que as entidades puderam ouvir as propostas do governo e discutir demandas e expectativas para a nova gestão, relacionados ao fomento de negócios e desenvolvimento do município.

A diretora da Regional do Secovi-SP em Campinas Kelma Camargo comentou sobre a importância do diálogo constante com o Poder Público para a resolução de iniciativas que fomentem o mercado imobiliário e toda a cadeia produtiva. “Este encontro é salutar para estreitarmos ainda mais os laços com o Poder Público Municipal e para refletirmos sobre ações e projetos que possam impulsionar o mercado imobiliário e a geração de empregos em Campinas”, concluiu Kelma Camargo.

Também marcaram presença no evento, os secretários municipais: Adriana Flosi (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação), Carolina Baracat Lazinho (Urbanismo), Aurilio Caiado (Finanças), Rose Guglielminetti (Comunicação), Marcelo Coluccini (Planejamento e Desenvolvimento Urbano), Alexandra Caprioli (Cultura e Turismo), Vandecleya Elvira do Carmo Silva Moro (Desenvolvimento e Assistência Social), Peter Panutto (Justiça).

Sobre o Secovi – Campinas

A diretoria da Regional Secovi-SP em Campinas, desde sua inauguração, dialoga com os poderes público e privado na região, tornando-se, assim, um importante elo do setor imobiliário. Dentre as inúmeras iniciativas realiza, anualmente, o Encontro do Mercado Imobiliário, importante evento que proporciona informações e dados para a melhoria e desenvolvimento do setor junto aos seus principais representantes e autoridades dos governos Municipal e Estadual.