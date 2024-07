Renovias realiza ação comemorativa no Dia do Motorista

Atividades educativas e de saúde ocorrem no próximo dia 25 de julho, a partir das 16h, na área de descanso da SP-340, km 151, em Mogi Mirim

Se tem uma categoria que move o país, é a de caminhoneiro. São eles que transportam os insumos de norte a sul e abastecem as cidades, dia após dia. Muitos dirigem por dias seguidos, ficam fora de suas casas por meses e mal conseguem cuidar do bem-estar e da saúde.

Pensando no bem-estar, na saúde e na valorização da categoria, a Renovias, através do Programa Bate Coração, oferece na área de descanso no próximo dia 25 de julho, a partir das 16h, um atendimento especializado. A ação é comemorativa ao Dia do Motorista e tem por objetivo reforçar a importância deste profissional em nossas estradas.

Com mais de 20 anos de cuidados com os caminhoneiros, o Programa Bate Coração oferece aferição da pressão arterial, teste de glicemia, exame de eletrocardiograma com resultado que sai na hora e consulta médica gratuita.

Para completar a ação comemorativa, as equipes de Comunicação e Facilities da Renovias irão oferecer um café da tarde especial aos caminhoneiros, com lanche, suco, bolo e um brinde surpresa.

Para participar, o motorista não precisa de agendamento. Basta comparecer na área de descanso da concessionária – Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), km 151, pista Sul – das 16h às 21h.

Serviço

Dia do Motorista

Data: 25 de julho

Horário: 16h às 21h

Local: Área de Descanso

Endereço: Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), km 151, pista Sul, Mogi Mirim

Sobre a Renovias:

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

