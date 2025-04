Sport, Vila Ilze e Arsenal seguem com 100% de aproveitamento em suas divisões

A Copa Itapira de Futebol Amador – 2025 entrou em mais um final de semana da segunda rodada. No domingo (13), seis jogos movimentaram as três divisões da competição que tem como patrono Antônio Aparecido de Godoy.

Na elite, o Sport manteve os 100% de aproveitamento ao vencer o Nacional por 2 a 1 no campo Pedro Bagini, no Lazer. Jarlan e Vinicius marcaram os gols da equipe rubro-negra, que foi a seis pontos e lidera a Primeira Divisão. Paulo Eduardo fez o gol do Nacional.

No outro jogo da divisão, Eleutério e Bob Marley ficaram no 1 a 1. Euclides fez o gol do Eleutério e Richardy fez para o Bob. Ambos seguem invictos, sendo que o time do Distrito foi a quatro pontos e o Bob chegou a dois.

2ª DIVISÃO

O Vila Ilze chegou a duas vitórias em dois jogos ao ganhar o clássico com o Cubatão por 3 a 2 no campo dos Prados. Adeilson, Maicon e Israel marcaram para o Vila e Richard e Chumei descontaram para o Cubatão. No jogo de fundo, o recorde de gols da rodada. O Unidos de Eleutério bateu o Beira Rio por 5 a 3 e chegou a quatro pontos. Muriel, com dois gols, foi o artilheiro do Unidos, que também marcou com Mauro, Eric e Brendo. Alef, duas vezes, e Joelliton fizeram os gols do Beira Rio.

3ª DIVISÃO

No jogo de fundo da Terceira Divisão, no campo da Boa Esperança, o Good Jésus venceu pela primeira vez um jogo de Copa Itapira ao fazer 1 a 0 sobre o Olimpikus. Gabriel Brandão, aos 30 do primeiro tempo, fez o gol da vitória da equipe, que segue invicta no torneio e foi a 4 pontos, dividindo a liderança do Grupo 1 com o Itapira Jrs., que leva vantagem pelo saldo de gols.

Na preliminar, o Arsenal se manteve com 100% de aproveitamento ao bater o Braz Cavenaghi por 3 a 1. Juninho, Matheus e Alex fizeram os gols do Arsenal e Thiers descontou para o Braz. O Arsenal tem seis pontos e lidera o Grupo 2 ao lado do Deportivo, tendo vantagem pelo saldo de gols.