Réplica da Fontana di Trevi em Serra Negra é inaugurada na última sexta-feira

A noite de inauguração contou com a presença de mais de mil pessoas, entre elas, autoridades municipais e estaduais

Por Milena Delwaide

A tão aguardada réplica da Fonte di Trevi, o mais novo ponto turístico de Serra Negra, foi inaugurada na noite da última sexta-feira, dia 12. A construção dessa obra teve início em fevereiro de 2022 na cidade e, finalmente, foi oficialmente aberta ao público.

Foto: Milena Delwaide

Serra Negra, conhecida como a ‘cidade dos italianos’, abriga uma população em que mais da metade é composta por descendentes de italianos. Por essa razão, a réplica da Fonte di Trevi foi construída na cidade, com o objetivo de homenagear e promover uma experiência única aos moradores e turistas, fazendo-os sentir a atmosfera de estar em Roma, na Itália.

A noite foi mais que especial, foi um sonho realizado, conta o prefeito de Serra Negra, Elmir Kalil Abi Chedid: “Pensei ao lado da minha esposa em 2009 na lua de mel, visitando a Fontana di Trevi: ‘que fonte mais linda’. Eu nem sonhava mais em ser prefeito pois já havia cumprido minha missão em 1997 á 2000, mas disse à minha esposa: ‘Débora, se eu for algum dia ser prefeito de Serra Negra de novo, nós vamos lutar para fazer uma réplica da Fontana di Trevi’. Nisso, me virei e joguei uma moeda na fonte. Passaram-se 14 anos e eu virei prefeito! Coincidência!? minha esposa disse: Agora terá que fazer a fonte que prometeu! Então, desde fevereiro de 2022 começamos a pensar em tudo para poder realizar esse sonho, e finalmente a fontana foi realizada!”

Foto: Milena Delwaide

Três placas foram descerradas na noite da inauguração. A primeira em homenagem a Antônio Luigi Ítalo Franchi (Vice prefeito). A segunda com os dizeres oficiais do Governo de São Paulo e a terceira com o nome de autoridades municipais do Poder Executivo e vereadores.

Para Ana Lúcia Artuso, moradora e natural da cidade desde 1966, conta que se surpreendeu com o tamanho do evento: “Por conta do frio, na verdade eu nem estava muito a fim de ir, mas acabei indo junto com minha irmã e me surpreendi. Eu adorei o evento, foi muito bem planejado, estava bem movimentado”

Ana Lúcia conta que seu pai era construtor e foi um dos primeiros a ajudar a construir a cidade: “Minha família inteira é daqui, inclusive, meu pai era construtor e ajudou a construir o hospital, a igreja São Benedito, e algumas casas também, se hoje ele estivesse aqui e tivesse feito parte dessa construção, eu iria ficar muito feliz e orgulhosa, principalmente por nossa família possuir descendência italiana também.”

A Fontana de Serra Negra abrange uma área de 370 metros quadrados, erguendo-se a uma altura de 11 metros acima do espelho d’água e estendendo-se por 20,7 metros de largura. Com uma capacidade de 16 mil litros d’água.

Segundo o prefeito da cidade, Elmir Kalil Abi Chedid, o investimento para a realização da réplica da fonte foi de mais de um milhão e meio de reais, e afirmou ainda que, para a realização desta obra, houve ajuda financeira provenientes do governo do estado por meio do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos).

Foto: Milena Delwaide

Para encerrar a noite tão memorável, a prefeitura promoveu shows de fogos e de músicas clássicas italianas, com a participação do cantor Tony Angeli e o trio A Bela e os Tenores com o espetáculo A Bela Itália.

Foto: Prefeitura Municipal de Serra Negra

Foto: Milena Delwaide

A Fontana di Trevi, localizada em Roma, Itália, é uma das fontes mais famosas e icônicas do mundo, sua construção remonta ao século XVIII, com obras iniciadas em 1732 e concluídas em 1762.

A fonte foi projetada por Nicola Salvi, um arquiteto italiano, e incorpora elementos do estilo barroco e rococó. No entanto, o projeto original de Salvi foi modificado e finalizado por Giuseppe Pannini após a morte do arquiteto em 1751.

Uma característica marcante da Fontana di Trevi é a tradição de jogar uma moeda ao fazer um desejo. Diz-se que, se você jogar uma moeda com a mão direita sobre o ombro esquerdo, voltando de costas para a fonte, terá sorte e garantirá seu retorno a Roma no futuro.