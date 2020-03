RESOLVIDO PROBLEMA DE EMPRESAS QUE AINDA TINHAM UM ÚNICO CEP NO CADASTRO DA RECEITA FEDERAL

Quase 1800 empresas de Jaguariúna que estavam com o CEP errado no cadastro da Receita Federal e tinham problemas por causa desta mudança agora podem ficar tranquilas. A Prefeitura, a Associação Comercial e Industrial da cidade e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) corrigiram essa distorção.

As ruas de Jaguariúna deixaram de ter um único CEP em 5 junho de 2018. No entanto, o CEP de centenas de empresas de Jaguariúna foi alterado na Receita Federal para um único lugar, a rua Amapá. Por isso, quando os empresários tentavam acessar os dados na Receita gerava esta incompatibilidade e não era possível finalizar o processo. A solução para correção era alterar isto na Junta Comercial de São Paulo através de alteração do Contrato Social.

O custo com taxas e serviços para efetuar esta alteração na Jucesp era de até R$ 1.500,00 o que gerava muita reclamação. Agora a Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, com o apoio da Prefeitura e da Jucesp, fez a correção e foi resolvido o problema dos empresários. Com isso, foi evitado que juntos eles pagassem mais de R$ 2,5 milhões.

Nesta manhã, dia 13, em reunião no Gabinete Municipal, o Prefeito Gustavo Reis, comemorou o resultado. “É o fim da confusão e do transtorno causado não só para os empresários mas também para o cadastro da Prefeitura e da Jucesp. Assim, conseguimos facilitar a vida dos empreendedores que tanto investem na nossa cidade”.

A vice-presidente da Jucesp, Adriana Flosi, explicou qual é o próximo passo que será tomado. “Vamos enviar o arquivo da correção que foi feita para a Receita Federal para que eles alterem os dados. Assim os empresários não terão mais problema com isso”.

O Presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, João Rodrigues, ressaltou a participação da secretária municipal de administração e finanças, Elisanita Moraes, e do diretor de fiscalização da secretaria municipal de administração e finanças, Ícaro Batoni, que fizeram o levantamento das empresas que precisavam fazer a alteração do CEP. “Essa correção é muito importante ainda mais no momento em que esperamos vivendo, de crescimento da economia. A cidade só tem a ganhar com essa com essa união da ACI, Jucesp e Prefeitura”.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Raphael Luna