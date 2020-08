Restaurante Casa Bela, em Holambra, reabre após 141 dias fechado devido a pandemia da Covid-19

O Restaurante Casa Bela, de Holambra, reabriu nesta terça-feira, 11 de agosto, após 141 dias fechado devido ao isolamento social decretado para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Localizado no charmoso boulevard da Rua Dória Vasconcelos, o Casa Bela servirá apenas refeições e porções à la carte, sendo que o self-service continuará suspenso por medidas de segurança.

Embora seja muito espaçoso e conte com ampla área ao ar livre, o restaurante adotou todas as orientações sanitárias e cuidados para evitar o contato ou a proximidade entre os clientes: as mesas, das áreas tanto interna quanto externa foram dispostas com distanciamento de dois metros e comportarão, no máximo, seis adultos.

Será aferida a temperatura de todos os clientes e colaboradores no acesso ao restaurante, onde estarão instalados display de álcool em gel e capacho especial, com cloro, para a higienização dos calçados. Álcool em gel e borrifadores serão acessíveis no salão e a higienização das mesas e cadeiras será feita após a saída de cada cliente. Os funcionários usarão equipamentos de segurança, como máscaras acrílicas que protegem todo rosto (Face Shield). No piso, próximo aos caixas, a sinalização também orientará os clientes sobre a distância segura na espera para o pagamento.

As entregas por drive-trhu e delivery em Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse continuam normais. Em Campinas, considerando a maior distância, o delivery é realizado apenas para os kits com refeições à la carte congeladas e data pré-agendada. Informações e encomendas podem ser solicitadas pelo telefone (19) 3802-8040 ou pelo WhatsApp (19) 99322-9579. Para delivery e drive-trhu o restaurante funciona das 11h às 14h e das 18h às 22h, permanecendo fechado apenas nas noites de segunda-feira.

O kit à la carte congelados incluiu cinco opções que podem ser escolhidas (com duas opções de carne vermelha) entre “Lasanha 4 queijos”; “Lasanha à bolonhesa”; “Parmegiana de filet mignon” (acompanha arroz branco); “Escondidinho de carne”; “Purê de mandioquinha com ragu de carne”; “Pescada ao molho de espinafre com legumes e arroz”; “Pescada ao molho de alho poró com legumes e purê de mandioquinha”; “Sopa de cabotia”; “Caldo verde” e “Fricassé de frango” (acompanha arroz e batata palha).

Os pratos podem servir uma ou duas pessoas cada, e estão com preços promocionais de lançamento. O kit com refeições individuais custa R$ 119,50 (o preço normal é R$ 139,50) e, para duas pessoas, está sendo vendido por R$ 219,00 (sendo o preço normal R$ 249,00). Todas as semanas serão oferecidas novas opções de pratos à la carte congelados para que os clientes possam experimentar a diversidade gastronômica do restaurante.

LOJAS

As lojas do Grupo Casa Bela – Holambra by Designers, Casa Bela Decorações e Casa Bela Modas, seguindo a Fase Amarela do Plano São Paulo, funcionam com o horário reduzido de 6 horas, permanecendo abertas das 11h às 17h, todos os dias, inclusive nos feriados.

