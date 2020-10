Restaurante Casa Bela recebe a Primavera em Holambra com happy hour às terças e quintas

O Restaurante Casa Bela, localizado no boulevard da Rua Dória Vasconcelos, no centro de Holambra, aproveita a reabertura do espaço físico para inovar no atendimento e criar o serviço de happy hour, com drinks e porções, exclusivamente às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h. “Com a chegada da Primavera, pensamos em uma opção de lazer gastronômico para os nossos clientes que estão em isolamento social desde março, para que possam, com toda a segurança sanitária, descontrair um pouco. A estação representa a renovação, o maior contato com a natureza. Para receber os clientes, todas as orientações são seguidas: distanciamento entre as mesas, limite de ocupação, aferição de temperatura, displays com álcool em gel e equipamentos de proteção para os funcionários”, explica Ana Elisa Bonizi, diretora de Operações do Casa Bela.

Menu especial

O cardápio do happy hour do Restaurante Casa Bela tem como diferenciais as porções de “Mini coxinha de queijo brie” (R$ 32,90), “Carne seca com mandioca frita” (com cebola, catupiry e parmesão, por R$ 59,90), “Bolinhos de bacalhau” (por R$ 35,90) , “Frango à passarinho com alho frito” (por R$ 35,90) e pastéis (quatro unidades de queijo e quatro de carne, com molho vinagrete e toque de tabasco, por R$ 32,90).

Os “Lanches de boteco” estão disponíveis nas opções pernil (com muçarela e molho cremoso de mostarda) e linguiça suína (recheada com provolone, rúcula e molho cremoso de mostarda). Os sanduiches são acompanhados por batatas fritas e molho vinagrete e custam R$ 24,90.

Drinks

O carro-chefe do cardápio das bebidas é a brasileiríssima caipirinha, disponível nos sabores limão, maracujá, kiwi, morango, frutas vermelhas ou frutas amarelas, tendo como bases cachaça Velho Barreiro ou vinho tinto (pelo valor de R$ 17,00) ou cachaça Sagatiba, vodka Smirnoff, saquê ou rum (por R$ 19,00). As opções de cerveja são Heineken e Original. Das quatro garrafas do balde, uma delas é cortesia (R$ 43,50 por balde).

Os demais drinks custam R$ 19,90 cada, mas o segundo pedido tem 50% de desconto. As opções incluem “Pink lemon” (limão siciliano, pimenta rosa, cranberry e gin tônica), “Tropical” (Malibu, Frangélico, morango e limão), “Sex on the beach” (suco de laranja, licor de pêssego, vodka e xarope de romã), “Amsterdã” (licor de café, Bailley’s, licor de chocolate e suco de laranja), “Citrus” (limão Tahiti, limão siciliano, maracujá e vodka), “Deserto Mexicano” (Tia Maria, tequila e limão), “Piña Colada” e “Gin Tônica”.

Picanha na chapa

Às quartas-feiras, a “Picanha na chapa” volta ao cardápio, após ter sido descontinuada no começo da pandemia. São 500 gramas de carne selada para ser finalizada pelo cliente, com acompanhamento de pão, vinagrete, cebola grelhada, alho frito e batata frita. O valor é de R$ 99,90, e o prato serve duas pessoas, como refeição principal, ou quatro, na forma de petisco. Os tradicionais croquetes holandeses, além de consumo no local e para viagem (a solicitação deve ser feita diretamente aos garçons), estão também disponíveis no delivery com frete grátis (para as cidades vizinhas, o pedido mínimo deve ser de R$ 100,00).

O Restaurante Casa Bela funciona diariamente: às segundas-feiras das 11h30 às 14h30; de terça à quinta, das 11h30 às 14h30 e das 18h às 22h; às sextas, das 11h30 às 14h30 e das 17h00 às 22h00 e, aos sábados e domingos, das 11h30 às 22h00.

Kits congelados

As entregas por drive-trhu e delivery em Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse continuam. Em Campinas, considerando a maior distância, kits com refeições à la carte, congeladas, e com data pré-agendada. Informações e encomendas podem ser solicitadas pelo telefone (19) 3802-8040 ou pelo WhatsApp (19) 99322-9579.

São cinco diferente pratos nos kits à la carte de congelados, podendo ser escolhidas duas opções de carne vermelha : “Lasanha 4 queijos”; “Lasanha à bolonhesa”; “Parmegiana de filet mignon” (acompanha arroz branco); “Escondidinho de carne”; “Purê de mandioquinha com ragu de carne”; “Pescada ao molho de espinafre com legumes e arroz”; “Pescada ao molho de alho poró com legumes e purê de mandioquinha”; “Sopa de cabotia”; “Caldo verde” e “Fricassé de frango” (acompanha arroz e batata palha). Os clientes podem escolher os kits com porções individuais (R$ 119,50) ou para duas pessoas (R$ 219,00).