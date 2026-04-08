Revitalização do antigo Cardona marca os 77 anos de Artur Nogueira

Entrega acontece nesta sexta-feira, 10 de abril, após o Ato Cívico, e marca a transformação do espaço histórico em Centro de Formação

A Prefeitura de Artur Nogueira realiza na próxima sexta-feira, 10 de abril, a entrega oficial da revitalização do prédio histórico da antiga Escola Francisco Cardona.

A inauguração acontece logo após o Ato Cívico em comemoração aos 77 anos do município, que terá início às 8h, na Praça do Coreto. Na sequência, a população será convidada a seguir até o prédio, localizado na Avenida Fernando Arens, no Centro, para participar desse momento histórico.

Totalmente restaurado, o espaço – tombado como patrimônio histórico – passa a abrigar o Centro Municipal de Formação Educacional “Aparecida Rodrigues Sia”, voltado à qualificação, ao conhecimento e à valorização da história nogueirense.

A revitalização do antigo Cardona foi anunciada em 2024 e concretizada pela atual gestão, com um trabalho que uniu preservação das características originais do prédio e modernização da estrutura, garantindo acessibilidade, segurança e funcionalidade ao espaço.

Para o prefeito Lucas Sia (PL), a entrega representa mais do que uma obra. “Estamos devolvendo à população um patrimônio que faz parte da nossa história, agora revitalizado e preparado para o futuro. É um espaço que volta a cumprir um papel importante na formação das pessoas e no desenvolvimento da nossa cidade”, destacou.

Homenagem à Dona Lica

O Centro Municipal de Formação Educacional passa a levar o nome de Aparecida Rodrigues Sia, a Dona Lica, nogueirense nascida em 1924. Ainda jovem, concluiu seus estudos em uma escola rural, algo raro para mulheres da época, e construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, pela fé e pela dedicação à família e à comunidade. O legado de valorização da educação e cuidado com as pessoas de Lica agora inspira um espaço voltado à formação e ao desenvolvimento da cidade.