Rodrigo “Burunga” assume Secretaria de Esporte e Lazer de Artur Nogueira

Novo secretário já integrava a equipe e deve dar continuidade aos projetos esportivos do município

A Prefeitura de Artur Nogueira anunciou a nomeação de Rodrigo Pinheiro, conhecido como Burunga, como novo secretário de Esporte e Lazer do município. Formado em Administração, ele já atuou como diretor de Esportes e, até o último mês, exercia a função de diretor de Folha de Pagamento, acumulando experiência na gestão pública e no acompanhamento das demandas da administração municipal.

Com trajetória ligada ao esporte e à gestão, Burunga assume o comando da secretaria com a missão de fortalecer ainda mais o esporte nogueirense, mantendo o ritmo de trabalho e ampliando as ações voltadas à população.

Segundo o prefeito Lucas Sia (PL), a escolha foi feita com base na continuidade e no conhecimento técnico do novo secretário. “A ideia é manter a linha de trabalho, sem rupturas, dando continuidade ao que já vem sendo construído”, destacou.

A mudança ocorre de forma planejada. O então secretário Caio Rodrigues se afastará temporariamente para se dedicar a um novo momento profissional.