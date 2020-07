ROMU apreende dois jovens no Jardim Santa Terezinha com Cocaína

A ROMU – Ronda Ostensiva Municipal, da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu composta pelos GCMs Everton, Gonçalves, Edson e Vedovato em patrulhamento pelo Jardim Santa Terezinha avistaram um menor em uma viela recebendo um pacote de outro jovem no portão de uma das casas.

Quando avistou a viatura dispensou o embrulho que estava em suas mãos e de imediato os guardas abordaram os dois jovens. O maior informou aos policiais que estava guardando o pacote para o jovem. Ao checar o embrulho dispensado, os guardas depararam com 30 pinos de cocaína.

O jovem maior informou ainda que na residência do menor havia mais kits guardados. Com a autorização do responsável pelo menor, os guardas lograram êxito em encontrar mais 13 kit do entorpecente, totalizando 444 pinos de cocaína.

Os jovens foram apresentados na Central de Polícia Judiciaria, onde a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos e deixou os jovens a disposição da justiça.