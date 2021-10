ROMU DE JAGUARIÚNA APREENDE CERCA DE 2760 KG DE MACONHA

A equipe de ROMU de Jaguariúna, em averiguação na zona rural da cidade, onde se tinha uma denuncia de caminhão ou carga roubada, se deparou com uma carreta parada nas proximidades de um canavial na divisa de Jaguariúna com Holambra. Ao chegarem ao local, notaram que havia carros e pessoas que, ao verem a viatura de ROMU se aproximar, iniciaram a fulga. Um dos elementos foi perseguido e preso , no veículo foram encontrados 2760 kg de maconha.



De posse das drogas e com a prisão de um elemento a ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de Jaguariúna, onde foram feito os levantamentos para saber a origem da droga. O entorpecente veio de Ponta Porã, Mato Grosso. A ocorrência contou com o apoio das Policias Municipal de Holambra, Policia Civil de Jaguariúna e Polícia Militar do Estado. Nesse momento os agentes estão apenas esperando a autorização da Juíza responsável pela ocorrência para incineração da mesma.