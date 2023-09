SAAE adquire novos conjuntos moto-bomba

O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Itapira adquiriu sete novos conjuntos moto-bomba para serem utilizados como reserva ou substituição das bombas existentes nas Estações Elevatórias de Água Tratada e Estações Elevatórias de Esgotos. O investimento foi de R$ 179.018,00 com recursos próprios da Autarquia e a empresa responsável pelo fornecimento foi a IMBIL – Indústria e Manutenção de Bombas ITA Ltda, vencedora da licitação.

Com essas aquisições, o SAAE terá condições de agilizar a manutenção em uma eventual pane em bombas do sistema, ou seja, uma medida preventiva. “É muito importante para uma manobra rápida sem causar prejuízo ao abastecimento do município”, completou Carlos Vitório Boretti Ornellas, presidente da autarquia.

Dos sete novos conjuntos adquiridos, dois já foram disponibilizados pela empresa no mês de agosto e o restante será entregue nos próximos meses, conforme cronograma pré-estabelecido.