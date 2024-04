Sábado, 6 de abril, é dia de caminhada para os profissionais de saúde

Crédito Foto: Carlos Bassan

Rede Mário Gatti promove evento em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física; largada será às 7h30, em frente ao Planetário da Lagoa

A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar promove no próximo sábado, 6 de abril, a 1ª Caminhada pelo Dia Mundial da Atividade Física: “Profissionais de Saúde em Movimento Para Viver Melhor”. A concentração está marcada para as 7h30, em frente ao Planetário da Lagoa do Taquaral (entrada pelo portão 7).

A caminhada tem como público-alvo os profissionais de saúde da rede pública (Rede Mário Gatti e Secretaria Municipal de Saúde) e seus familiares. A entrada é livre e gratuita e não é preciso fazer inscrição. No entanto, os primeiros 100 participantes receberão camiseta do evento.

Instituída em 2002 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a data foi estabelecida para lembrar a todos que o sedentarismo é um alto fator de risco para a saúde. A OMS considera que 30 minutos de atividade física leve a moderada, cinco vezes por semana, já são um ótimo começa para conseguir que os benefícios possam ser sentidos no organismo, no corpo e na mente das pessoas.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 47% dos brasileiros são sedentários e o Brasil é o país com maior prevalência de inatividade entre os países da América Latina. Entre os profissionais da saúde a estimativa é que mais de 60% não praticam atividades físicas.

O impacto do sedentarismo dos profissionais de saúde é ampliado para além do risco pessoal. Isto porque, quando um profissional de saúde adoece (em consequência de doenças relacionadas ao sedentarismo), seu afastamento compromete imediatamente a saúde dos demais colegas que, para tentar compensar seu absenteísmo, ficam sobrecarregados e, consequentemente, também adoecem.

Embora as pessoas estejam vivendo mais, o sedentarismo aumenta o risco de desenvolver várias doenças, entre elas, diabetes tipo 2 (risco 70% maior), infarto do miocárdio (60% maior), hipertensão arterial (30% maior), demência (30% maior) e câncer (40% maior).

A caminhada tem apoio Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Sanasa, Ceasa, Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” (Cejam) e Sociedade de Apoio Humanitário e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde (SHDSS)

Programação:

7h30 – Concentração e Inscrição para sorteio

8h – Mensagem de Boas Vindas e Conscientização.

8h15 – Sessão breve de mobilidade articular e aquecimento

8h30 – Caminhada no Circuito Interno da Lagoa do Taquaral

9h30 – Encerramento