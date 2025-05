JAGUARIÚNA TERÁ ENCONTRO INCLUSIVO NESTE DOMINGO NO BOULEVARD

Neste domingo, dia 4 de maio, o Boulevard do Centro Cultural de Jaguariúna será palco para o 2º Encontro Inclusivo. O evento, organizado pelo Projeto CromosSomos, acontece a partir das 14h e tem o apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios.

Segundo os organizadores, o encontro é aberto ao público e, quem quiser, poderá doar um quilo de alimento. O evento contará com cantina, pintura facial, brinquedos e histórias inclusivas para as crianças.

“O projeto tem como objetivo desmistificar a t21 (síndrome de Down), acolher famílias, promover encontros e incluir pessoas, além de dar visibilidade, inclusão e representatividade para pessoas com a síndrome”, afirma Cássia Bettanin Gonçalves, fundadora do Projeto CromosSomos.

Serviço:

2º Encontro Inclusivo

Data: 04/05/2025 (domingo)

Local: Boulevard do Centro Cultural

Horário: 14h