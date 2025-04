Operação Páscoa da Renovias tem 836 atendimentos e fluxo acima do esperado nas rodovias

Ao longo dos cinco dias de operação, as equipes da concessionária fizeram 836 atendimentos a clientes

A Operação Páscoa nas rodovias administradas pela Renovias, que interligam Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais, movimentou 649.351 veículos, ao longo do final de semana prolongado de Páscoa e Tiradentes. A operação teve início na tarde de quinta-feira (17) e seguiu até às 23h59 de segunda-feira (21).

O fluxo superou a previsão inicial da Renovias, de 645.918 veículos. O trecho de Jaguariúna, tanto no sentido norte (interior) como no sentido sul (capital), registrou o tráfego mais intenso, de 260.925 veículos durante os 5 dias de operação. No total, foram contabilizados em todo o trecho 24 acidentes, 17 feridos e nenhuma morte.

De quinta-feira (17) até segunda-feira (21), foram realizados 836 atendimentos aos clientes, incluindo serviços de guincho, socorro mecânico, inspeção, irrigadeira e atendimento pré-hospitalar. Houve o registro de 218 panes mecânicas, 23 panes elétricas, 19 panes secas, 61 pneus furados, 34 superaquecimentos de motor e 16 baterias descarregadas.

O Centro de Controle de Operações (CCO) da Renovias, que funciona 24 horas por dia, atendeu 510 chamados neste período, tanto pelo 0800 quanto pelos telefones de emergência das rodovias.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.