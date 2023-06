Saean investe em condições de trabalho e faz entrega de novas motos

Colaboradores usarão os veículos nos departamentos de fiscalização e manutenção do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Pensando na valorização dos colaboradores e na melhoria das condições de trabalho, o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira realizou a entrega de novas motos para agilizar a prestação de serviço da autarquia. O investimento faz parte do projeto de renovação da frota do Saean.

A partir desta quinta-feira (22), os seis veículos já estão sendo utilizados pelos funcionários dos departamentos de manutenção e fiscalização. O intuito é que os serviços de água e esgoto possam alcançar áreas remotas, respondendo prontamente às demandas da comunidade e garantindo que as demandas sejam entregues com o mais alto padrão aos nogueirenses.

Gabriela Montoya, superintendente do Saean, afirma que esse é um gratificante e novo marco para o Saean. “Essas novas motos representam um investimento significativo em nosso compromisso com a excelência. Além de proporcionar eficiência e agilidade, elas valorizam nossos bons funcionários, melhorando suas condições de trabalho”, comemora.

A presidente da autarquia também comenta que as motos foram compradas com recursos advindos do leilão de sucata feito pelo Saean.

O prefeito Lucas Sia (PSD) parabeniza a iniciativa. “Parabenizamos toda a equipe do Saean por esse avanço notável, que fortalece nossa capacidade de oferecer um abastecimento de água confiável e um sistema de esgoto eficiente. Juntos, continuaremos a construir um futuro mais sustentável e saudável para nossa cidade”, diz o chefe do Poder Executivo Municipal.

ATENDIMENTO ÀS ALTAS DEMANDAS

Em 2022, foram executadas 3.044 ordens de serviço somente para o setor de Fiscalização, ou seja, 254 demandas por mês em média.

Confira alguns atendimentos que são feitos e agilizados através dos veículos:

Reclamações de consumo alto, mal funcionamento do hidrômetro, vazamentos, testes, entre outros;

– Efetuam aferição de hidrômetros, através de testes em in-loco e emitem laudos dos testes;

– Substituem hidrômetros avariados, fraudados, furtados entre outros;

– Em casos de divergência/erro da leitura coletada, verificam o consumo médio do cliente;

– Checam as informações de ligações clandestinas de água, tomando as medidas necessárias para corte no ramal;

– Entregam cartas, avisos e notificações;

– Fazem a fiscalização de desvio de tubulações e/ou irregularidades propositais nos medidores;

– Efetuam aviso de multas e outras autuações obedecendo à legislação pertinente e regulamentos internos;

– Em período de racionamento coíbem o desperdício de água.



