SEL Itapira traz bons resultados de Aguaí na Copa ADR de Futebol

No último sábado, 10 de maio, as equipes de base da Secretaria de Esportes e Lazer de Itapira (SEL Itapira) estiveram em campo na cidade de Aguaí (SP) pela 8ª Copa ADR de Futebol de Base 2025, competição organizada pela Associação Desportiva Regional (ADR).

Na categoria sub11 masculino, os itapirenses brilharam com uma vitória expressiva por 4 a 1 sobre os donos da casa. O destaque da partida foi Davi Camargo, autor de três gols, enquanto Miguel Preti completou o placar a favor da equipe de Itapira.

Já no confronto válido pela categoria sub13 masculino, a SEL Itapira empatou por 1 a 1 com o time de Aguaí, com gol marcado por Maxsuel.