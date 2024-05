SAMA celebra o Dia Internacional da Biodiversidade com ação de plantio de árvores nos espaços públicos de Itapira

No dia 22 de maio foi comemorado o Dia Internacional da Biodiversidade. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de se conservar e proteger a diversidade de vida no planeta. Segundo o biólogo e diretor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) Anderson Martelli, atualmente, são reconhecidas, no Brasil, 46.447 espécies de plantas e 117.096 de animais, com estimativas de que as espécies animais ultrapassem 137.000 informa o biólogo e diretor da SAMA Anderson Martelli.

Em comemoração a esta data, a SAMA vem realizando o plantio de árvores nos passeios públicos e em locais com baixa projeção de copa arbórea. “Nesta iniciativa que teve inicio em abril, a SAMA já plantou mais de 60 mudas nas calçadas, sejam elas em prédios públicos ou a pedido dos munícipes. Com isso estamos aumentando de forma significativa o percentual de copa arbórea em Itapira” relata o secretario da pasta José Aparecido Perentel Rostirolla.

Os benefícios com esta ação são inúmeros como o favorecimento de temperaturas amenas e o aumento da umidade do ar nesse período seco que estamos passando, fatores que proporcionam um microclima agradável e o aumento da qualidade de vida da população, além de propiciar o aumento da biodiversidade vegetal e animal. A data também é trabalhada nas ações de educação ambiental desenvolvida por técnicos da SAMA como visitas no viveiro de mudas e na nascente municipal no bairro Braz Cavenaghi. As ações educativas desenvolvidas no município são uma oportunidade para semear novas ideias e assim cultivar nas pessoas os sentimentos de amor e respeito pela natureza e biodiversidade.

A SAMA ainda reforçou que os interessados em plantio de árvores façam contato com a pasta através dos telefones 3863.1801 ou 3863.1886 para agendamento ou visita técnica.