Sanitização ocorreram em bairros de Amparo, neste sábado

A Prefeitura de Amparo realizou neste sábado, 6/6, a sanitização em bairros da cidade, no combate ao coronavírus. Pela manhã, as equipes da secretaria de Infraestrutura e Serviços estiveram na região do São Dimas, Parque Modelo, Chácara São João e Santa Maria.

O cronograma da equipe também comtemplou a região do loteamento Panorama Tropical e Silvestre I, II, III e IV.

“Recebemos da Química Amparo um produto que preparado especialmente para sanitização das áreas públicas que tem ajudado nas ações. Além disso, temos tido o apoio de produtores rurais para a realização em grande escala. Estamos todos envolvidos nesta luta”, ressaltou o prefeito Jacob.