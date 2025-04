GCM de Santo Antônio de Posse Prende Indivíduo por Tráfico de Drogas com Diversos Entorpecentes

Nessa quarta , 16 de abril, por volta das 14h45, a Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse efetuou a prisão de A. por tráfico de drogas, conforme a Lei 11.343/2006. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da Equipe na região do bairro São Judas Tadeu.

Durante a ronda, a equipe da viatura 020 — composta pelo Inspetor Pereira e pelo 3º Classe Guimarães — visualizou um indivíduo pulando um muro e acessando uma área de pasto. No local, A.. foi surpreendido retirando entorpecentes de uma sacola branca. Ao perceber a presença dos agentes, não houve tempo para fuga ou descarte do material ilícito.

Em abordagem imediata, os GCMs encontraram com o suspeito a quantia de R$ 133,05 em dinheiro, além de diversas porções de substâncias entorpecentes já fracionadas para a venda:

27 porções de substância análoga à maconha

6 tubetes contendo substância aparentando ser K2

14 pedras com características idênticas ao crack

61 pinos de substância análoga à cocaína

No momento da ação, um segundo indivíduo, identificado como P.R.F.F., foi abordado e declarou que estaria no local para comprar crack, se apresentando como usuário.

A ocorrência contou com apoio da viatura 019, tripulada pelos GCMs 3º Classe Mendes e 3º Classe Oliveira. Ambos os envolvidos foram conduzidos ao Pronto Socorro Municipal para exames médicos e, em seguida, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

A autoridade policial de plantão lavrou o Boletim de Ocorrência de Polícia Civil por tráfico de drogas em desfavor de A., que permaneceu preso e à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Já P. foi arrolado como testemunha no inquérito e responderá ao processo em liberdade.

A GCM registrou o caso e segue atuando no combate ao tráfico de drogas no município, reforçando seu compromisso com a segurança da população.