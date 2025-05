Casa da Juventude sedia workshop sobre empregabilidade jovem

Evento, promovido pela Prefeitura de Artur Nogueira, acontece nos dias 20 e 21 de maio e oferece palestras, orientação profissional e vagas de emprego

A Casa da Juventude de Artur Nogueira será palco do Workshop “Empregabilidade Jovem” nos dias 20 e 21 de maio, das 13h às 18h. O evento contará com uma programação voltada a jovens que estão em busca do primeiro emprego ou querem se preparar melhor para o mercado de trabalho. A iniciativa é da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude.

O workshop englobará palestras, apresentação de instituições de ensino e empresas com vagas de emprego e estágio. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de maio, por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/1NWBQbu7Qb9qSCQihsFYt79MpK-hecyUuFhP0GYU3qFo/viewform?edit_requested=true.

O público-alvo são jovens que estejam cursando o ensino médio, interessados em conhecer mais sobre suas vocações, opções de carreira e oportunidades disponíveis na região.

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira – 20 de maio

13h: Credenciamento

14h: Palestra “Vocação Profissional” com Rômulo Santana, supervisor do CIEE Campinas

14h40: Apresentação das instituições: AJA, CIEE, FCA-UNICAMP e UNIFAJ

15h30: Visitação aos estandes das instituições e empresas com ofertas de emprego e estágio

Quarta-feira – 21 de maio

13h: Credenciamento

14h: Palestra “Descubra as profissões mais promissoras para o futuro e entenda a influência da IA nas novas carreiras” com Marili Siqueira da Silva, da Escola de Negócios da UNIFAJ

14h40: Apresentação das instituições participantes

15h30: Acesso aos estandes das instituições e empresas

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, Tatiane Gibertoni, o objetivo do workshop é aproximar os jovens das oportunidades reais do mercado de trabalho.

“Queremos que os jovens nogueirenses se sintam preparados e confiantes para conquistar seu espaço no mercado. Esse evento é uma porta de entrada para quem está começando e busca orientação, capacitação e oportunidade.”

O evento é gratuito e será realizado na Casa da Juventude “Nassara de Queiroz Sartori”, localizada na Rua João Luiz Machado – 353, no Jardim Bela Vista.