Santa Casa Anna Cintra de Amparo conta com novos equipamentos para o combate ao coronavírus

Equipamentos serão de uso permanente a aumentarão a capacidade do atendimento da UTI

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob participou na tarde de hoje, 15/4, da entrega de novos equipamentos que serão utilizados na Santa Casa Anna Cintra. Os equipamentos serão utilizados na UTI – Unidade de Tratamento Intensiva do hospital, neste primeiro momento, para os possíveis casos de coronavírus e farão parte do patrimônio da Santa Casa.

Os equipamentos foram apresentados pelo interventor do hospital, Mário Auler e pela equipe médica. Com as aquisições, a Santa Casa passa a contar vídeo Laringoscópio, utilizado no momento de intubação do paciente com micro câmera. “Para nós da equipe médica, esse aparelho nos dá mais precisão no momento de intubação, que é necessário no procedimento”, ressaltou e médica infectologista, Tania de Sá Lossavaro, que está na coordenação do enfrentamento no Hospital.

Ao todo, mais de 70 itens foram adquiridos. Com a compra, a Santa Casa também passa a contar com 10 novos Monitores Multiparametros. O equipamento apresenta para o médico, em tempo real, as condições do paciente, se ele está estável ou não. Além disso, ele verifica de forma contínua os batimentos cardíacos, podendo o médico atuar de forma antecipada, evitando mortes. Além disso, desfibriladores, respiradores e acessórios também fazem parte da compra de equipamentos que totalizou R$407.989,88.

“Nas próximas semanas, apresentaremos mais novidades para a população de Amparo. Nosso trabalho é comprometido com a população. Precisamos agradecer mais uma vez aos profissionais da Saúde, que estão na linha de frente dessa guerra”, enfatizou o prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob.

A lista completa de itens está no portal da Transparência da Santa Casa Anna Cintra que pode ser acessada em https://santacasaannacintra.com.br/