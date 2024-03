Santa Sofia realiza jogo para a entrega da faixa de Campeão do Municipal de Futebol Amador – Jaguar Plásticos

A Diretoria Executiva do Esporte Clube Santa Sofia, que tem à frente seu Presidente Ricardo Lopes, contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realiza na tarde deste sábado, 02 de março, um jogo festivo de futebol em comemoração aos 85 anos deste grande clube regional, entre a sua equipe Campeã da Taça de Ouro do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2023 – Jaguar Plásticos, promovido pela Prefeitura de Pedreira, e a equipe do União São João de Araras.

A partida que também marca a reabertura do Campo do Santa Sofia, terá na oportunidade a entrega de faixas para os atletas Campeões da 1ª Divisão da Copa Jaguar Plásticos 2023 e uma homenagem ao grande nome do futebol pedreirense, Oswaldo Domingues da Cunha que nos deixou nesta semana.

A partida está marcada para acontecer a partir das 15 horas, porém antes ocorrerá um jogo preliminar envolvendo equipes de base do Esporte Clube Santa Sofia a partir das 14 horas.

O Esporte Clube Santa Sofia está localizado na Rua Cezira de Queiroz, nº 284, Centro.