Karatê de Amparo classifica 100% dos atletas para a final estadual

Mais um desafio importante foi vencido pelos atletas do karatê de Amparo no Campeonato Paulista Classificatório. O evento realizado em 12 de abril, no ginásio poliesportivo “Agostinho Fávaro”, em Paulínia, contou com 110 academias e 1.200 atletas.

Os atletas treinados pelos professores Carlos R Antonelli, Rafael Antonelli e Rafaela Frare, com apoio da Secretaria de Esporte e Juventude, foram à competição e obtiveram 100% de aproveitamento na busca pelas vagas das finais do Paulista, que acontece de 1º a 3 de maio, em São Bernardo do Campo.

No geral, o time de Amparo ficou com a 10ª colocação.

Confira os resultados individuais

Ouro

Joaquim Bonifácio – (Shiai Kumite)

Miguel Camargo – (Shiai Kumite)

Laura Jesus – (Shiai Kumite)

Jackson Pires – (Shiai Kumite)

Camilly Souza – (Shiai Kumite)

Felipe Amaro – (Shiai Kumite)

Prata

David da Silva – (Shiai Kumite).

Daniela Carlini – (Shiai Kumite)

Pedro Nara – (Shiai Kumite)

Bronze

David da Silva (Kata)

Weslley da Silva (Shiai Kumite)

Denis Souza – (Shiai Kumite e Kata).

Erick Pedroso – (Kata)

5º Lugar

Rafaela Frare