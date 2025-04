São Paulo com 44 atletas na seleção brasileira que irá ao 54º Campeonato Sul-Americano Adulto

São Paulo (SP) – O atletismo paulista terá, mais uma vez, uma participação expressiva em eventos internacionais. Neste fim de semana, entre 25 e 27 de abril, o Brasil disputará o 54º Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo, na cidade de Mar del Plata, na Argentina, e da delegação de 88 atletas, 44 são de clubes e associações filiadas à Federação Paulista de Atletismo. O estado também contará com seis treinadores, além de uma fisioterapeuta e uma massoterapeuta.

A competição valerá índices, pontos importantes para o Ranking Mundial e vagas aos campeões de Área Sul-Americana (desde que tenham o melhor resultado na prova na área) na corrida pela qualificação ao Mundial de Atletismo de Tóquio, Japão, em setembro. Os atletas mais jovens têm foco em atuações destacadas nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, Paraguai, em agosto.

Os atletas de São Paulo no evento em terras argentinas representam os seguintes clubes e associações: EC Pinheiros, Orcampi, Instituto Elizângela Maria Adriano-IEMA, ASPM Pindamonhangaba, AD Centro Olímpico, Kiatleta Associação Desportiva, Associação Esportiva Taubaté de Atletismo e SESI-SP.

A Federação Paulista de Atletismo deseja boa sorte a todos os atletas que estarão defendendo as cores e a hegemonia do atletismo nacional na América do Sul.

Atletas paulistas convocados:

Feminino (22)

Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros-SP) – 100 m – 200 m – 4×100 m

Vitória Rosa (Pinheiros-SP) – 100 m – 4×100 m

Lorraine Martins (Pinheiros-SP) – 200 m – 4×100 m

Tiffani Marinho (Orcampi-SP) – 400 m – 4×400 m

Jainy dos Santos Barreto (Instituto Elizângela Maria Adriano-IEMA-SP) – 400 m – 4×400 m

Mayara dos Santos Leite (Pinheiros-SP) – 800 m

Tatiane Raquel da Silva (Pinheiros-SP) – 5.000 m – 3.000 m com obstáculos

Ketiley Batista (ASP Pindamonhangaba-SP) – 100 m com barreiras

Chayenne Pereira da Silva (Pinheiros-SP) – 400 m com barreiras

Camille Cristina de Oliveira (Pinheiros-SP) – 400 m com barreiras

Mirelle Leite da Silva (Pinheiros-SP) – 3.000 m com obstáculos

Valdiléia Martins (Orcampi-SP) – salto em altura

Arielly Kailane Monteiro Rodrigues (Pinheiros-SP) – salto em altura

Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros-SP) – salto triplo

Regiclecia Cândido da Silva (Pinheiros-SP) – salto triplo

Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) – lançamento do disco

Andressa Oliveira de Morais (Pinheiros-SP) – lançamento do disco

Jucilene sales de Lima (IEMA-SP) – lançamento do dardo

Roberta Almeida dos Santos (Pinheiros-SP) – heptatlo

Gabriela Silva Mourão (Pinheiros-SP) – 4×100 m

Vanessa Sena dos Santos (AD Centro Olímpico-SP) – 4×100 m

Rita de Cássia Ferreira Silva (Pinheiros-SP) – 4×400 m

Masculino (22)

Felipe Bardi dos Santos (SESI-SP) – 100 m – 4×100 m

Erik Felipe Barbosa Cardoso (SESI-SP) – 100 m – 4×100 m

Vinícius Rocha Moraes (ASPM Pindamonhangaba-SP) – 4×100 m

Rodrigo Pereira do Nascimento (Pinheiros-SP) – 4×100 m

Vitor Hugo Mourão dos Santos (AD Centro Olímpico-SP)

Gabriel Aparecido dos Santos Garcia (Pinheiros-SP) – 200 m

Lucas da Silva Carvalho (Pinheiros-SP) – 400 m – 4×400 m

Jadson Erik Soares de Lima (Pinheiros-SP) – 4×400 m

Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) – 800 m

Thiago do Rosário André (Pinheiros-SP) – 1.500 m

Fábio Jesus Correia (Kiatleta Associação Desportiva-SP) – 10.000 m

Thiago Resende Ornelas (Associação Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) – 110 m com barreiras

Francisco Guilherme dos Reis Viana (Orcampi-SP) – 400 m com barreiras

Thiago Julio Alfano Moura (Pinheiros-SP) – salto em altura

Fernando Carvalho Ferreira (IEMA-SP) – salto em altura

Lucas Alisson Pedro (Pinheiros-SP) – salto com vara

Lucas Marcelino dos Santos (Pinheiros-SP)- salto em distância

Elton Junio dos Santos Petronilho (Pinheiros-SP) – salto triplo

Welington Silva Morais (Pinheiros-SP) – arremesso do peso

Douglas Junior dos Reis (IEMA-SP) – lançamento do disco

Pedro Henrique Nunes Rodrigues (Pinheiros-SP) – lançamento do dardo

Allan da Silva Wolski (Pinheiros) – lançamento do martelo

Treinadores

Karla Rosa da Silva – Federação Paulista de Atletismo (SP)

Tânia Fernandes de Paula Moura – Federação Paulista de Atletismo (SP)

Clodoaldo Lopes do Carmo – Esporte Clube Pinheiros (SP)

Darci Ferreira da Silva – SESI (SP)

Dino de Aguiar Cintra Filho – ORCAMPI (SP)

Rodrigo Pereira dos Santos – Associação Esportiva Taubaté de Atletismo (SP)

Fisioterapeuta – Anderson Eloi de Oliveira (ASPM Pindamonhangaba-SP)

Massoterapeuta – Jadson Alves dos Santos (ORCAMPI-SP)